Un homme atteint de sclérodermie a reçu sa première greffe des deux mains

C’est le cas d’un Ecossais de 48 ans atteint d’une maladie auto-immune invalidante qui lui avait fait perdre l’usage de ses deux mains.

Mains transplantées / Crédit : Leeds Teaching Hospitals PA

Un Écossais de 48 ans, Steven Gallagher, souffrant d’une maladie auto-immune appelée sclérodermie, a reçu des greffes des deux mains après avoir perdu leur utilité en raison de cicatrices causées par cette maladie débilitante. L’opération, qui a parfaitement réussi, a été menée par l’équipe médicale dirigée par le professeur Simon Kay, un chirurgien plasticien du Leeds Teaching Hospitals NHS Trust qui en 2016 avait réalisé pour la première fois une opération similaire chez un sujet sain.

L’homme, considéré comme le premier patient atteint de sclérodermie à avoir subi une double greffe de la main, a été hospitalisé pendant quatre semaines après l’opération et, une fois sorti, a suivi un cours de physiothérapie pour retrouver une fonctionnalité complète. . Actuellement, même si certains mouvements sont encore hors de ses moyens, il peut déjà faire des choses devenues pratiquement impossibles à cause des dégâts causés par la sclérodermie, comme caresser son chien, ouvrir un robinet et remplir un verre d’eau. « Mes mains avaient commencé à se fermer et j’en suis arrivée au point où elles étaient devenues deux poings inutilisables – a rappelé l’homme -. Je ne pouvais rien faire d’autre que soulever des choses en utilisant les deux« .

« Quand on m’a parlé pour la première fois de la greffe de la main, cela semblait exagéré, mais l’opération m’a donné un nouveau souffle. – a ajouté l’homme qui, en raison de son état, avait été contraint d’abandonner son travail de carreleur -. Certaines choses sont encore difficiles, mais tout s’améliore de semaine en semaine. Surtout, je ne ressens plus la douleur causée par la maladie, qui était horrible avant l’opération« .

Le professeur Kay a expliqué que l’intervention était « un énorme travail d’équipe» Ce qui a impliqué 30 spécialistes de différentes disciplines. L’opération a duré 12 heures et a été réalisée en décembre 2021 après qu’un donneur compatible ait été trouvé. Une greffe de main est « très différente d’une greffe de rein ou d’un autre organe » car « les mains sont quelque chose que nous voyons tous les jours et que nous utilisons de nombreuses façons – a précisé le chirurgien -. Pour cette raison, nous et nos psychologues cliniciens experts évaluons et préparons les patients, pour nous assurer qu’ils sont capables de faire face psychologiquement à la mémoire permanente de leur greffe et au risque que le corps rejette les mains transplantées « .

Pour Steven, l’opération a été transformatrice. « A partir du moment où je me suis réveillé de l’opération, j’ai pu bouger mes mains mais surtout j’étais tellement soulagé de la douleur que c’était incroyable» a conclu l’homme qui, une fois l’usage de ses mains suffisamment amélioré, il espère pouvoir retourner travailler ou exercer un autre métier.