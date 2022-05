Premiers échantillons de virus monkeypox séquencés : il est similaire à la souche 2018

Variole des singes en Italie et en Europe

Le séquençage des premiers échantillons de virus monkeypox suggère un lien avec la souche 2018. Un seul événement de propagation possible.

Représentation du virus monkeypox. Crédit : geralt/pixabay

Au moment d’écrire ces lignes depuis le début du mois de mai, plus de 260 cas confirmés ou suspects de monkeypox ont été signalés. Parmi les 19 pays impliqués dans l’épidémie inhabituelle figure également l’Italie, où il y a actuellement quatre infections, trois à Rome et une à Arezzo. Il s’agit de la propagation la plus importante de l’agent pathogène en dehors de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, où la maladie rare est endémique et où elle provoque plusieurs milliers d’infections chaque année. Bien que la source n’ait pas encore été identifiée, les experts soupçonnent que les foyers pourraient être liés à certaines rave parties organisées dans la péninsule ibérique, où se concentre le plus grand nombre de cas : ils sont en effet plus de 100 en Espagne et une quarantaine au Portugal. Une augmentation significative a également été enregistrée au Royaume-Uni, avec une soixantaine de cas confirmés et suspects, après le premier enregistré début mai (et lié à des voyages au Nigeria). Les épidémiologistes tentent de relier tous les points pour comprendre l’origine des épidémies inhabituelles ; une aide précieuse vient du séquençage génomique des échantillons viraux, qui commence à suggérer un éventuel événement diffusif unique et le lien avec le virus détecté en Europe au cours des dernières années.

Virus similaire à la souche 2018

La première séquence du virus monkeypox a été révélée par des scientifiques portugais du Département des maladies de l’Institut national de la santé « Docteur Ricardo Jorge » (INSA), qui ont collaboré avec des collègues du Laboratoire national de référence des infections sexuellement transmissibles. Les scientifiques, coordonnés par le professeur João Paulo Gomes de l’unité de bioinformatique, ont séquencé l’échantillon viral obtenu d’un patient le 4 mai. Ils ont d’abord confirmé que – heureusement – la souche ouest-africaine du virus est en cause, qui est décidément moins agressive et létale que celle du Congo / Afrique centrale, qui a un taux de mortalité de 10%. La séquence pathogène montre qu’elle est en corrélation avec celle qui a circulé entre 2018 et 2019 au Royaume-Uni, en Israël et à Singapour. En 2018, trois cas ont été enregistrés au Royaume-Uni, deux voyageurs revenant d’Afrique et un agent de santé, infectés après un contact avec l’un des patients. Après la première séquence, d’autres sont sortis du Portugal, d’Allemagne, de Belgique et des États-Unis.

Un seul événement de propagation possible

Comme le précise dans un post sur Facebook le professeur Enrico Bucci, biologiste et professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la prestigieuse Temple University de Philadelphie, sur la base de ce qui ressort du premier séquençage « il est probable que l’origine de l’épidémie actuelle se trouve dans un seul ‘cas zéro' ». Les séquences des 11 génomes viraux auxquels il fait référence sont en effet toutes très similaires les unes aux autres. Cependant, le scientifique souligne qu’il existe des différences entre ceux des virus actuellement en circulation et celui du virus détecté il y a quatre ans : « La différence entre les virus actuels et les plus similaires de 2018 se situe dans au moins 46 positions différentes dans le génome, et la différence moyenne entre le virus de l’épidémie correspondante de 2018 est d’environ 50 endroits. C’est une différence plus importante que prévu, sur la base du taux de mutation connu pour ces virus jusqu’à présent », a précisé le professeur Bucci. A l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de dire si le virus a accumulé des mutations telles qu’il soit plus facilement transmissible d’homme à homme ; ce n’est normalement pas le cas. Dans un autre article, le scientifique a souligné qu’une autre séquence d’une analyse menée en Allemagne – par l’Institut de microbiologie de la Bundeswehr à Munich – semble étayer l’hypothèse d’un événement diffusif unique. « L’hypothèse que tout est parti d’un événement unique est de plus en plus solide, du moins en ce qui concerne les virus séquencés jusqu’à présent aux USA, au Portugal et en Allemagne (et presque certainement aussi en Belgique) », a expliqué l’expert.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) précise qu’à l’heure actuelle, une grande partie des personnes impliquées dans les épidémies sont de jeunes hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d’autres hommes. Il est concevable qu’une personne positive ait transmis le virus lors d’un des événements ci-dessus et que des contacts étroits/intimes aient permis la propagation de l’agent pathogène. Cependant, les experts soulignent que la maladie n’a rien à voir avec l’homosexualité et que le risque est le même pour tout le monde. En fait, la contagion sexuelle n’est qu’une des voies possibles ; en fait, le monkeypox se transmet également par les gouttelettes respiratoires et le contact avec des objets contaminés (fomites) par un positif.