Mode simple : comment l’allumer sur un smartphone Samsung

Les malvoyants et les personnes âgées peuvent utiliser des téléphones portables spéciaux pour seniors. Ils affichent les polices et les applications agrandies et offrent quelques fonctions supplémentaires telles qu’un bouton d’appel d’urgence. Si vous ne voulez pas de téléphone spécial, mais que vous avez juste une vue légèrement pire ou que vous voulez simplement un affichage plus grand de tout, le mode simple vous aidera.

Sur un smartphone Samsung, vous pouvez activer le mode simple très facilement :

Aller aux paramètres

Allez dans Affichage> Mode simple

Avec un glissement vers la droite sous « Mode simple », vous l’allumez simplement (et si vous changez d’avis plus tard, éteignez-le à nouveau là-bas).

Cela peut prendre un moment pour que votre smartphone Samsung applique les paramètres. Après cela, tout devrait être un peu plus grand. Les polices sont plus grandes, les icônes des applications sont plus grandes, le menu des paramètres aussi. De plus, un clavier jaune et noir avec de grands caractères devrait apparaître lorsque vous ouvrez le clavier virtuel.

Le mode simple apporte également ce clavier à contraste élevé

Mode simple : désactiver le clavier à contraste élevé

Vous pouvez désactiver le clavier jaune et noir si vous ne l’aimez pas :

Allez aussi dans Paramètres

Allez dans Affichage> Mode simple

Le clavier jaune et noir est appelé « clavier à contraste élevé ». Faites glisser le curseur ici vers la gauche si vous n’aimez pas la disposition jaune et noire.

Vous devriez alors revoir le clavier dans les couleurs qui vous sont familières, mais aussi dans une représentation plus grande.

Avec l’élément de menu supplémentaire « Temporiser l’appui/maintenir », vous déterminez combien de temps vous devez appuyer et maintenir enfoncé sur l’écran de démarrage pour effectuer une action. Cela peut signifier, par exemple, maintenir enfoncée une application que vous souhaitez déplacer ou pour laquelle vous souhaitez afficher un menu contextuel. Notre téléphone de test Samsung Galaxy A53 a défini un temps de retard très long de 1,5 seconde en mode simple. Vous pouvez le raccourcir dans cet élément de menu.

En mode simple, il faut appuyer plus longtemps pour déplacer une application ou faire apparaître un menu contextuel, par exemple.

Polices et applications plus grandes au lieu du mode simple

Vous souhaitez peut-être agrandir des éléments et des polices individuels sur votre smartphone Samsung, mais vous n’aimez pas le mode simple ? Aucun problème. Vous pouvez également modifier les paramètres individuels séparément.

Augmenter la taille de la police sur un smartphone Samsung

Aller aux paramètres

Allez dans Affichage> Taille et style de police

Faites glisser le point sur le curseur ci-dessous de gauche (petit) à droite (grand) jusqu’à ce que vous trouviez une taille de police qui vous convient.

Le point détermine la taille de police que vous pouvez régler sur votre smartphone Samsung.

Vous devrez peut-être attendre un moment pour que votre smartphone accepte la taille de police modifiée.

Agrandir les icônes d’application sur un smartphone Samsung

Vous ne pouvez pas modifier la taille des icônes d’application directement sous OneUI de Samsung. Mais il y a une astuce :

Aller aux paramètres

Aller à l’écran d’accueil> Grille de l’écran d’accueil

Choisissez une petite grille, disons 4×5

Une grille de 4×5 signifie que votre smartphone affiche 4 applications côte à côte sur 5 lignes sur votre écran de démarrage. Avec des grilles plus petites comme 5 × 6, votre téléphone comprimera plus d’applications dans plus de rangées tout en réduisant la taille des icônes en même temps. Donc, si vous voulez de grandes icônes d’application, choisissez une grille aussi petite que possible.

Vous pouvez également agrandir les icônes dans le menu de l’application de cette manière :

Aller aux paramètres

Accédez à l’écran d’accueil> Grille de l’écran de l’application

Encore une fois, choisissez une petite grille, par exemple 4×5

Si vous souhaitez transformer votre smartphone en téléphone portable senior, il reste encore quelques réglages à faire. Notre tutoriel vous indique lesquelles :