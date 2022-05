La baby star ukrainienne Ameli a perdu son grand-père pendant la guerre : sa dernière chanson est pour lui

La nouvelle chanson d’Ameli, sortie il y a trois jours, arrive malheureusement dans des circonstances tragiques. Ça s’appelle « Dideku », grand-père en ukrainien. « Vous oublierez ces rues glaciales et vous vous réchaufferez avec mes chansons », chante-t-il à son fan numéro un.

Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté en février dernier, de très nombreux créateurs ukrainiens utilisent les réseaux sociaux pour raconter les méfaits du conflit. Un exemple est Andriana « Adrianathrr » Kulchytska, une cuisinière bien connue sur TikTok. Autre cas, celui d’Ameli Popovych, une baby star particulièrement populaire sur YouTube sous le nom d’Ameli TVIT (4,42 millions d’abonnés). Le 18 février, elle a chanté « Je dessine ma vie » en live. La chanson est dédiée à l’Ukraine et aux enfants contraints de vivre la guerre. « Quand le monde sera violent, le futur tombera », une phrase courte mais intense, qui concentre le message du « je dessine ma vie ». À ce jour, la chanson a dépassé les 8 millions de vues sur YouTube.

La nouvelle chanson d’Ameli, sortie il y a trois jours, arrive malheureusement dans des circonstances tragiques. Ça s’appelle « Dideku », grand-père en ukrainien. Un titre explicatif, étant donné que la personne à qui il s’adresse est le grand-père de la petite star, perdu en raison d’une grave explosion à la frontière avec la Russie. « Tu oublieras ces rues froides et tu te réchaufferas avec mes chansons » chante Ameli à son fan numéro un, comme elle le définit elle-même. Au cours de la vidéo défilent des images intimes et familières, dépeignant l’homme à la fois grand-père et soldat.

Le 4 mars, la chaîne Ameli a accueilli une vidéo dans laquelle le grand-père annonçait son enrôlement dans l’armée ukrainienne à la famille par téléphone. « Mais est-ce que vous tirez sur les Russes ? demande sa nièce. « Non, je ne tire pas ! Je dois juste conduire un tank. Une vidéo dure et crue, montrant le soutien de la famille dans les combats. « Dideku » devient ainsi une triste fin au clip susmentionné, vu par un demi-million de personnes. Les fans d’Ameli se sont joints via des commentaires sous ses vidéos, au milieu de messages de soutien et de condoléances.