Edge vous permet désormais de répondre aux commentaires sur les extensions

Les utilisateurs peuvent évaluer et commenter les extensions Microsoft Edge depuis un certain temps. Bien sûr, il manquait que les développeurs puissent répondre aux commentaires pour offrir la meilleure expérience. Maintenant, Microsoft a enfin inclus cette fonctionnalité dans le Microsoft Partner Center, permettant aux développeurs d’extensions Edge d’interagir directement avec leurs clients ou utilisateurs.

Edge permet désormais aux développeurs d’extensions de répondre aux commentaires

Microsoft Partner Center comprend désormais un tableau de bord de révision qui permettra aux développeurs de visualiser et de répondre à toutes les évaluations de leurs produits. La réponse du développeur sera également visible sur la page de détail du produit de l’extension.

Bien que le changement soit certainement le bienvenu, Microsoft est un peu en retard dans le jeu. Google a déjà permis aux développeurs de répondre directement aux commentaires des consommateurs sur le Chrome Web Store en 2015. De même, les développeurs d’extensions Safari d’Apple ont pu interagir directement avec les clients via l’App Store depuis 2017.

La capacité de répondre aux consommateurs devrait permettre une communication bidirectionnelle fructueuse. Les développeurs pourront interagir avec leurs clients pour obtenir plus d’informations, proposer des solutions aux problèmes ou simplement dire merci, entre autres. De leur côté, les consommateurs pourront laisser leurs commentaires en sachant que le développeur pourra les contacter directement. Étant donné que les commentaires et les réponses seront également visibles pour le grand public, ces interactions augmenteront également la transparence.

Il n’est jamais tard si le bonheur est bon. En fin de compte, Microsoft travaille depuis peu avec Microsoft Edge basé sur Chromium et cela se voit. Nous espérons qu’ils continueront dans cette voie et que le navigateur continuera à s’imposer dans sa deuxième position devant d’autres tels que Safari et Firefox.