Des vers sauteurs envahissants découverts en Californie, des experts inquiets : « Détruire les écosystèmes »

Une espèce de ver envahissant qui peut sauter de 30 cm se propage aux États-Unis. Ils peuvent totalement dévorer la litière forestière.

La Californie risque une catastrophe environnementale en raison de la propagation de vers voraces et envahissants originaires d’Asie, connus pour leur capacité à sauter jusqu’à 30 centimètres. Les vers sauteurs asiatiques (Amynthas agrestis) sont des annélides appartenant à la famille des Megascolecidae, des vers de terre « exotiques » atteignant une vingtaine de centimètres de long qui vivent naturellement au Japon et dans la péninsule coréenne. En raison du commerce des plantes, cependant, depuis le milieu des années 1800, ils ont également commencé à apparaître aux États-Unis, en particulier dans le sud. Depuis quelques décennies, ils se propagent massivement dans les habitats naturels, où ils peuvent causer des dégâts très, très graves. Comme indiqué dans un document du California Department of Food & Agriculture (CDFA), ils ont également été récemment identifiés dans une pépinière du comté de Napa; s’ils conquéraient des forêts et d’autres habitats, ils risquent d’avoir un impact dévastateur sur les écosystèmes.

Vers sauteurs asiatiques. Capture d’écran Youtube

La raison pour laquelle ces vers de terre sauteurs représentent un danger réside dans leur voracité, comme le précise une déclaration du Dr Mac Callaham, chercheur sur les sols au service forestier du département américain de l’Agriculture. Leur nom dérive de la façon dont ils se tortillent continuellement, ce qui leur permet même les sauts emblématiques ; ce comportement actif nécessite une grande consommation d’énergie, c’est pourquoi ils sont beaucoup, beaucoup plus voraces que les vers de terre européens communs. Le résultat est la capacité de détruire complètement la litière forestière, composée de feuilles tombant des arbres. Ce substrat est essentiel car il permet la croissance et la propagation d’autres plantes, tout en abritant un grand nombre de petits invertébrés, en particulier d’autres vers et insectes. C’est un trésor de biodiversité très précieux, essentiel pour maintenir l’écosystème forestier sain et équilibré. Mais si toute la litière est dévorée, les conséquences sont dévastatrices.

« Le sol est le fondement de la vie et les vers sauteurs asiatiques le modifient. En fait, les vers de terre peuvent avoir un impact si énorme qu’ils sont capables de repenser efficacement les écosystèmes qui les entourent », a commenté le scientifique. Pour cette raison, les vers sauteurs asiatiques, également connus sous des noms curieux tels que « anguilles des bois », « sauteurs de l’Alabama », « vers de serpent fous » et autres, sont considérés comme non indigènes et envahissants, ayant évolué en dehors des États-Unis et pouvant causer dégâts très graves.

De plus, comme ils vivent sous terre, ils peuvent également se propager d’un milieu à un autre par le paillis, le sol et le transfert de plantes décantées. Le compost peut également présenter un risque pour l’environnement, non seulement en raison du déplacement direct des vers adultes, mais aussi de leurs œufs, beaucoup plus difficiles à trouver. Le feu peut aider à contrôler les populations de vers, mais la méthode la plus efficace, selon les experts, est la recherche active et l’élimination du sol. En raison d’un monde de plus en plus globalisé et du changement climatique, les espèces exotiques et envahissantes représentent l’un des plus grands défis pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes indigènes, comme le démontrent également ces vers.