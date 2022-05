AMD intègre SmartAccess, son intégration dans Microsoft DirecStorage

Cette semaine Computex 2022 a lieu donc on peut s’attendre à beaucoup d’annonces. Cette fois, nous parlerons d’AMD, qui a présenté ses nouveaux processeurs Ryzen 7000. Ceux-ci sont basés sur l’architecture Zen 4, ainsi que la plate-forme Socket AM5 (LGA1718) qui l’accompagne et les nouveaux chipsets. Le géant en a profité pour parler de sa nouvelle technologie SmartAccess Storage, une nouvelle fonctionnalité que la société a ajoutée à sa suite de technologies Smart qui comprend Smart Access Memory (SAM) et AMD SmartShift.

SmartAccess Storage, l’intégration de l’API DirectStorage de Microsoft

D’après le nom lui-même, il est assez évident que la fonctionnalité est liée à une sorte d’augmentation du stockage. Auparavant, lors de la première fuite, il était supposé qu’il pourrait être basé sur l’API DirectStorage de Microsoft. Aujourd’hui, AMD a confirmé nos spéculations et a ajouté qu’en plus de DirectStorage, la société utilise sa propre technologie Smart Access Memory pour offrir une décompression des actifs GPU qui améliorera considérablement les temps de chargement des jeux et l’efficacité du stockage de transmission des textures.

Voici comment AMD décrit sa nouvelle technologie SmartAccess Storage :

Le chargement traditionnel des jeux nécessite une quantité importante de puissance de calcul pour décompresser les données de jeu, ce qui oblige le processeur à effectuer la décompression et le transfert de données, ce qui introduit une latence et consomme des ressources système considérables.

Pour aider à éviter ces goulots d’étranglement, AMD a créé SmartAccess Storage. Ensemble de technologies prises en charge par Microsoft DirectStorage à l’aide de Smart Access Memory. Doté des nouvelles technologies de plate-forme AMD ainsi que de la décompression des ressources GPU Radeon pour améliorer à la fois les temps de chargement du jeu et le streaming de texture

Une technologie très intéressante qui pourrait modifier les temps de chargement lors de la lecture depuis un PC. Nous verrons quelle est l’application de cette technologie par Intel et comment ils l’implémentent. AMD a fait un pari très intéressant et nous verrons si ceux de Santa Clara les battent.