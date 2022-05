Les fleurs de cerisier fleurissent toujours plus tôt au Japon : le changement climatique menace Hanami

Le changement climatique et l’urbanisation font fleurir les cerisiers de Kyoto plus tôt, altérant la tradition Hanami.

Hanami, la tradition japonaise de contempler la beauté des fleurs épanouies, en particulier les fleurs de cerisier (sakura), est une autre victime du réchauffement climatique catalysé par le changement climatique. En fait, selon une nouvelle étude, les fleurs de cerisier de Kyoto – la capitale historique du Japon – fleurissent de plus en plus tôt, en raison d’une combinaison de climat influencé par les activités humaines et l’urbanisation, qui conduit les villes à être plus chaudes que leurs environnements. zones rurales environnantes. Cette situation a rendu les événements de floraison extrêmement précoces beaucoup plus probables, de plus pour les prochaines décennies, nous nous attendons à plus de jours à l’avance pour « grignoter » la tradition fascinante. Alors que l’événement attire des millions de touristes au pays du Soleil Levant, les floraisons précoces pourraient avoir un impact significatif sur l’économie de la ville japonaise.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques du Met Office Hadley Center, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues de la Graduate School of Agricultural Science de l’Osaka Metropolitan University (Japon), a déterminé que Hanami arrive plus tôt et plus rapidement en raison du changement climatique. Les scientifiques, dirigés par le Dr Nikolaos Christidis, chercheur au Bureau météorologique du Royaume-Uni, sont parvenus à leurs conclusions après avoir combiné les données sur les efflorescences / températures des années passées avec une douzaine de modèles climatiques de pointe capables de fournir des prévisions futures de Hanami. avec et sans l’impact des activités anthropiques. Ils ont également comparé les fleurs de Kyoto avec celles de la campagne voisine de Kameoka.

Crédit : Met Office

Le professeur Christidis et ses collègues ont déterminé que dans la ville aux mille temples, comme on appelle la belle Kyoto, les cerisiers fleurissent onze jours plus tôt que prévu. Six de ces jours sont directement associés aux effets du réchauffement climatique, tandis que les cinq autres sont dus aux températures plus élevées enregistrées dans les villes, en raison du chauffage, de la circulation, de l’asphalte, de la présence de bâtiments et d’autres facteurs qui influent sur les températures moyennes d’un contexte urbain. En 2021, la pleine floraison des cerisiers a été enregistrée le 26 mars, un record absolu en plus de mille ans d’histoire de Hanami, alors que cette année, ils ont fleuri début avril. Selon les experts, le risque de floraison « extrêmement précoce » est aujourd’hui 15 fois supérieur à la norme. Il est important de souligner qu’un seul jour de température anormale ne suffit pas pour faire fleurir les fleurs en avance, mais il faut plusieurs jours consécutifs au-delà d’un certain seuil ; c’est un mécanisme de défense qui empêche les plantes de fleurir après une seule journée chaude en plein hiver, risquant d’être anéanties peu de temps après. Les floraisons à Kyoto ont commencé à arriver plus tôt qu’à Kameoka dans les années 1940, creusant de plus en plus l’écart.

« Nos recherches montrent que non seulement le changement climatique induit par l’homme et le réchauffement urbain ont déjà eu un impact sur les dates de floraison des cerisiers à Kyoto, mais que les dates de floraison extrêmement précoces, comme 2021, sont maintenant estimées 15 fois plus probables et devraient se produire au moins une fois par siècle. . De tels événements devraient se produire toutes les quelques années d’ici 2100, lorsqu’ils ne seraient plus considérés comme extrêmes », a déclaré le Dr Christidis dans un communiqué de presse. Selon les auteurs de l’étude, si les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre ne sont pas contenues, cela ajoutera à Hanami une autre semaine plus tôt d’ici la fin du siècle. Les détails de la recherche « L’influence humaine augmente la probabilité d’une floraison extrêmement précoce des cerisiers à Kyoto » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Enviromental Research Letters.