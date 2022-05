Découvrez comment le Steam Deck gère les tests de résistance à la flamme, aux rayures et à la flexion

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous avons l’habitude de voir la chaîne YouTube JerryRigEverything abuser des smartphones pour découvrir à quel point ils sont durables, mais le créateur Zack Nelson teste plus que les derniers combinés. Récemment, il a mis le Steam Deck à l’épreuve, et cela s’est plutôt bien passé.

En commençant par son test de dureté Mohs habituel, Nelson note que le revêtement antireflet « abrasif » sur le modèle Steam Deck plus cher rend plus difficile l’élimination des dommages au niveau de la surface; il pense que Valve aurait mieux fait d’utiliser un panneau plus brillant au lieu du revêtement. Il a laissé des traces à partir du niveau 2, bien que les dommages réels ne se produisent qu’au niveau 6, ce qui est à peu près le même que la plupart des smartphones. Le Steam Deck moins cher sans le revêtement antireflet n’avait pas ce problème.

Nelson apporte ensuite une lame à l’ordinateur de poche, notant qu’elle devrait assez bien résister à une utilisation à long terme. Et comme pour les autres écrans IPS, l’écran est capable d’ignorer le test de flamme après avoir semblé initialement avoir subi des dommages.

Vient enfin le test de pliage. Cela a longtemps été un bon indicateur de la performance d’une technologie si vous vous asseyez accidentellement dessus. Le nouvel iPad Pro et le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sont quelques appareils qui ont bien survécu, tandis que le OnePlus 10 Pro s’est cassé en deux.

La bonne nouvelle est que le Steam Deck peut supporter beaucoup de pression. Il ne se casse pas, ne se fissure pas et ne grince presque pas alors que Nelson essaie de le déchirer en deux à l’avant et à l’arrière.

En fin de compte, ce fut une assez bonne performance du Steam Deck, ce qui est certainement ce que vous voulez dans quelque chose conçu pour être joué en déplacement et transporté dans des sacs à dos.

Dans les nouvelles connexes de ce mois-ci, Valve a récemment publié les pilotes audio Steam Deck pour Windows et une mise à jour a ajouté des paramètres de performances par jeu.