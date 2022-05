Arythmies cardiaques potentiellement mortelles très probablement les jours pollués

Des chercheurs italiens ont découvert que les jours où les niveaux de pollution de l’air sont plus élevés, le risque d’arythmies cardiaques dangereuses augmente.

Les jours où les niveaux de pollution de l’air sont particulièrement élevés, les arythmies cardiaques potentiellement mortelles sont plus susceptibles de se produire, selon une nouvelle étude italienne. De plus, le smog est considéré comme l’une des principales menaces pour la santé publique; il suffit de penser que chaque année, il prend la vie d’environ 7 millions de personnes, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On estime que chacun de nous perd 2,2 années de vie à cause de la pollution de l’air. En plus de catalyser le risque d’infections respiratoires (en particulier chez les enfants), de cardiopathies ischémiques et d’accidents vasculaires cérébraux, le smog peut également déclencher des arythmies ventriculaires potentiellement mortelles.

Pour déterminer le lien entre les arythmies cardiaques potentiellement mortelles et la pollution de l’air, une équipe de recherche italienne dirigée par des médecins et des scientifiques de l’Ospedale Maggiore de Bologne, qui a collaboré avec des collègues de l’Agence régionale pour la protection de l’environnement (ARPA) et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par les docteurs Alessia Zanni et Luca Moderato, se sont concentrés sur des patients du nord de l’Italie équipés d’un défibrillateur automatique implantable (ICD), un appareil capable de s’activer en présence d’arythmie et de sauver des vies en régulant la fonction cardiaque. Plus précisément, ils ont suivi des patients résidant à Plaisance, une ville classée par l’Agence européenne de l’environnement à la 307e place sur 323 « pour les concentrations annuelles moyennes de PM 2,5 en 2019 et 2020 », avec un chiffre de 20,8 μg/m3.

Auparavant, les chercheurs avaient observé une concentration anormale de cas d’arythmies cardiaques chez les patients porteurs de DCI les jours les plus pollués, ils ont donc décidé d’y voir clair en préparant une étude ad hoc. Ils ont ainsi impliqué environ 150 patients ICD entre 2013 et 2017 et collecté des données sur les événements de tachycardie ventriculaire et de fibrillation ventriculaire, en les comparant aux concentrations de particules fines PM 2,5 et PM 10 détectées par les stations de surveillance. Au cours de la période de suivi, 440 arythmies ventriculaires sont survenues, dont 322 ont été traitées par stimulation antitachycardique et 118 par choc pour arrêter la fibrillation. En croisant l’ensemble des données, une association claire s’est dégagée entre événements cardiaques et pollution : par exemple, pour chaque μg/m3 de PM 2,5 supérieur à la moyenne, le risque d’arythmies ventriculaires à traiter par choc. Lorsque la pollution persistait au-dessus des niveaux moyens pendant une semaine, le risque d’arythmie augmentait de 2,4 %. L’augmentation des PM 10 a également entraîné une augmentation de 2,1 % du risque d’arythmie.

« Notre étude suggère que les personnes à haut risque d’arythmies ventriculaires, telles que celles qui ont un DAI, devraient vérifier leurs niveaux de pollution quotidiens », a déclaré le Dr Alessia Zanni dans un communiqué de presse. « Lorsque les concentrations de particules PM 2,5 et PM 10 sont élevées (supérieures à 35 μg/m 3 et 50 μg/m 3, respectivement), il serait raisonnable de rester à l’intérieur autant que possible et de porter un masque N95 (équivalent au FFP2 NDR ) à l’extérieur, en particulier dans les zones à fort trafic. Un purificateur d’air peut être utilisé à la maison », a ajouté le scientifique. « Les particules peuvent provoquer une inflammation aiguë du muscle cardiaque qui pourrait déclencher des arythmies cardiaques », a déclaré le Dr Zanni, soulignant l’importance des projets écologiques pour protéger la santé des personnes. Les détails de la recherche « Exposition aux particules fines et risque d’arythmies ventriculaires chez les patients atteints d’ICD » ont été présentés lors du congrès Heart Failure 2022 de la Société européenne de cardiologie (ESC).