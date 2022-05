AMD dépose un brevet pour automatiser l’overclocking de la DRAM

Pourquoi c’est important : les opportunités d’augmenter les performances de la RAM proviennent généralement du profil de mémoire extrême (XMP) défini par le fabricant ou par des passionnés suffisamment compréhensifs pour régler manuellement les tensions, les synchronisations et les fréquences. Plus tôt cette semaine, AMD a déposé avec succès un brevet pour un outil d’overclocking automatique de la RAM qui semble éliminer les conjectures, les essais et les erreurs du processus de réglage. L’outil donnerait aux utilisateurs la possibilité de personnaliser et de tester les paramètres de mémoire overclockés en appuyant sur un bouton, sans aucun mal de tête.

L’overclocking de la mémoire n’est pas une pratique nouvelle dans la communauté PC. Pendant des années, les passionnés ont repoussé les limites de leur RAM au-delà de la norme JEDEC pour extraire chaque goutte de performance de leurs modules. Le réglage de la RAM peut récolter de grandes récompenses en termes de performances, mais nécessite de comprendre une grande variété de paramètres, de tensions et de fréquences. Cette compréhension s’accompagne généralement de longues périodes de tests de stabilité.

L’introduction de la technologie XMP d’Intel (également connue sous le nom de DOCP sur la plupart des plates-formes AMD) a permis à l’utilisateur moyen d’overclocker les modules en modifiant un paramètre du bios en un profil préconfiguré conçu pour fonctionner sur un certain nombre de configurations matérielles. Mais même cet overclock préconfiguré n’est pas garanti et peut nécessiter une intervention manuelle pour assurer la stabilité du système. La nouvelle technologie de réglage de la mémoire d’AMD semble automatiser le processus de test et d’ajustement des paramètres pour assurer la stabilité du profil.

Selon le brevet, la nouvelle technologie modifierait la fréquence et les synchronisations RAM spécifiques pour le kit RAM et la combinaison matérielle utilisée, puis testerait et ajusterait les paramètres pour assurer la stabilité. Les tests de stabilité automatisés incluent le code de correction d’erreur (ECC) et d’autres tests conçus pour détecter les erreurs de bit. Une fois les tests basés sur la fréquence et la synchronisation terminés, l’outil génère le nouveau profil RAM en utilisant les sous-timings et les paramètres spécifiques au matériel de ce PC.

Les minutages de la RAM appartiennent généralement à l’une des nombreuses catégories définies comme primaires, secondaires et tertiaires. Les temporisations principales sont les paramètres généralement répertoriés sur l’emballage d’un kit RAM et incluent généralement la latence CAS (CL), le délai RAS à CAS (tRCD), le temps de précharge de ligne (tRP) et le temps actif de ligne (tRAS). Les horaires secondaires ne sont généralement pas répertoriés dans la documentation marketing du fournisseur, mais peuvent toujours avoir un impact considérable sur la capacité de votre RAM à fonctionner. Les timings tertiaires, qui sont encore plus loin dans les mauvaises herbes, peuvent également affecter les performances mais varient considérablement selon les différentes combinaisons matérielles.

Les outils automatisés sont parfois boudés par les amateurs d’overclocking en raison de la large couverture d’un outil et de son approche souvent peu risquée. Par conséquent, les réglages manuels donnent généralement de meilleurs résultats de performance. Ces résultats nécessitent cependant un niveau de connaissances, de temps et d’efforts que beaucoup ne sont pas disposés à investir. La possibilité de régler automatiquement n’importe quelle RAM, quel que soit son prix ou sa qualité, sur une configuration matérielle spécifique semble certainement attrayante.

Nous devrons probablement attendre la nouvelle famille de processeurs et de chipsets d’AMD pour voir jusqu’où va leur solution automatisée.

Crédit image : AMD Wraith Prism et RAM par Timothy Dykes