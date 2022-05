EA essaie de se vendre à un géant du streaming, selon des informations

TL; DR : Un nouveau rapport affirme qu’Electronic Arts s’est lancé sur un marché qui se nourrit d’éditeurs de jeux. Il a discuté avec Amazon, Apple et Disney d’une acquisition potentielle et a même poursuivi une fusion avec NBCUniversal.

Environ 100 milliards de dollars ont été dépensés pour les studios de jeux et les éditeurs au cours de la dernière année. Microsoft a dépensé la majeure partie de cette somme pour récupérer Activision Blizzard et la société mère de Bethesda, Zenimax, et Sony a rapidement saisi Bungie et d’autres développeurs plus petits.

Désormais, les quelques éditeurs encore sur le mode solo revoient leurs positions. Ubisoft a exprimé son intérêt à être acquis en février, et Puck rapporte qu’EA a approché des acheteurs potentiels et négocié des fusions.

Il a failli fusionner avec NBCUniversal, selon les sources de l’industrie de Puck. Le PDG de Comcast, Brian Roberts, a envisagé de céder le contrôle de NBCUniversal au PDG d’EA, Andrew Wilson, dans le cadre d’un accord qui aurait vu les deux sociétés former un géant du divertissement. Mais les négociations ont finalement échoué lorsque les deux parties n’ont pas pu s’entendre sur un prix.

Avec sa capitalisation boursière actuelle de près de 37 milliards de dollars, EA serait le deuxième éditeur jamais acquis, si cela se produisait. L’accord Activision Blizzard de 69 milliards de dollars de Microsoft est la plus grande acquisition de ce type à ce jour, et il est actuellement bloqué sous l’examen minutieux de la FTC.

EA a également acquis de nouveaux studios et franchises. Au cours des 18 derniers mois, il a dépensé 5 milliards de dollars pour acquérir deux studios de jeux mobiles ainsi que Codemasters, le développeur de simulateurs de course. Mais ses IP classiques sont désormais en difficulté : la licence exclusive d’EA pour produire des titres Star Wars ne sera pas renouvelée en 2023, laissant la porte ouverte à d’autres développeurs pour créer des jeux pour la franchise.

Peut-être en réponse, EA a contacté Disney en mars pour s’enquérir d’une « relation plus significative que les accords de licence », selon les sources de Puck. Disney n’a apparemment pas manifesté beaucoup d’intérêt.

EA a également confirmé ce mois-ci qu’il mettrait fin à son partenariat de 25 ans avec la FIFA à partir de l’année prochaine. Il sortira un autre jeu dans la franchise FIFA plus tard cette année avant de rebaptiser ses jeux de football sous le nom d’EA Sports FC en 2023.