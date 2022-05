Le carlin ne devrait plus être considéré comme un chien typique, selon la recherche vétérinaire

Les carlins sont trop sensibles aux problèmes de santé graves et donc, selon une étude britannique, ils ne devraient plus être considérés comme des « chiens typiques »

Crédit : wikipédia

Le carlin, l’une des races de chiens les plus populaires, ne devrait plus être considéré comme un « chien typique » selon une nouvelle étude. La raison est simple : en raison de leurs caractéristiques anatomiques, ces chiens sont plus sensibles aux problèmes de santé, notamment respiratoires et cérébraux, de sorte que certains vétérinaires pensent qu’ils ne devraient plus être assimilés à d’autres chiens. Du moins d’un point de vue sanitaire. C’est un message clair et très fort contre ceux qui sélectionnent, élèvent et adoptent des chiens sur la base d’exigences esthétiques strictes, sans se soucier le moins du monde de l’impact sur le bien-être mais uniquement de l’apparence. Les races les plus touchées sont précisément celles définies comme brachycéphales, c’est-à-dire celles au museau aplati comme le carlin, le boxer et le bouledogue. Pour cette raison, la Norvège a décidé en février d’interdire l’élevage de deux races de chiens brachycéphales, l’épagneul Cavalier King Charles et le bouledogue anglais.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques du Département de pathobiologie et des sciences de la population de l’influent The Royal Veterinary College, qui a collaboré avec des collègues de la section Science et services cliniques, a indiqué que les carlins ne devraient plus être considérés comme des chiens typiques. Les chercheurs, dirigés par le professeur Dan G. O’Neill, professeur d’épidémiologie des animaux de compagnie au Hatfield Institute, sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené une étude comparative entre la santé de plus de 4 300 carlins et celle de 22 000 chiens d’autres races. Les spécimens ont été sélectionnés au hasard dans une base de données d’environ 900 000 chiens, qui ont tous subi des soins vétérinaires au Royaume-Uni.

En croisant les données recueillies, il est clairement apparu que les carlins, même s’ils étaient plus jeunes, s’en sortaient bien moins bien que les autres chiens. Les chercheurs ont calculé qu’ils étaient 1,86 fois plus susceptibles d’avoir un problème de santé que les autres et 57,5 ​​% plus susceptibles de souffrir de maladies courantes. Parmi les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés chez les carlins figuraient le syndrome brachycéphalique obstructif des voies respiratoires (odds ratio [OR] 53,92 ; IC à 95 % 36,22 – 80,28 ); narines sténosées (OR 51,25 ; IC 95 % 24,93-105,37) et ulcération cornéenne (OR 13,01 ; IC 95 % 10,50-16,11). Fait intéressant, les chercheurs ont découvert que ces chiens présentaient également un risque réduit d’autres affections, telles que souffle cardiaque (OR 0,23 ; 95 % 0,13 – 0,14), lipome (OR 0,24 ; IC 95 % 0,11 – 0,55) et comportement agressif (OR 0,31 ; IC à 95 % 0,21 – 0,47). Malgré cela, du tableau d’ensemble il est ressorti que de nombreux carlins souffraient de problèmes de santé graves et invalidants, tous liés à une anatomie bouleversée par la sélection artificielle.

« Nous savons maintenant que plusieurs problèmes de santé graves sont liés à la forme corporelle extrême des carlins que de nombreux humains trouvent si mignons », a déclaré le Dr Dan O’Neill à la BBC. « Le problème est que vous avez un chien avec un crâne plus petit, mais rien d’autre dans le chien n’est devenu aussi petit. Le cerveau est pressé dans une boîte trop petite, tout comme d’autres tissus mous sont pressés dans un espace plus petit », a fait écho le Dr Myfanwy Hill, vétérinaire à l’université de Cambridge. Pour les carlins, c’est comme devoir « respirer à travers une paille très étroite », a ajouté l’expert, une condition qui provoque des douleurs et des difficultés respiratoires importantes. Pour toutes ces raisons, le Dr O’Neill rappelle qu’au moment de décider d’adopter un chien, il est important de se concentrer sur son bien-être et non sur des caprices esthétiques. « Tant que ces caractéristiques extrêmes et malsaines subsistent, nous continuerons de recommander fortement aux propriétaires potentiels de ne pas acheter de races brachycéphales telles que les carlins », a déclaré le professeur Justine Shotton, présidente de la British Veterinary Association.

L’espoir de beaucoup, comme le démontre également l’histoire récente en Norvège, est que le mot pour les races brachycéphales soit mis fin au plus vite, bien souvent condamnées à une vie de souffrance et de douleur pour satisfaire la vanité et des prétentions esthétiques ridicules. Les détails de la recherche « Santé des chiens Carlin au Royaume-Uni : prédispositions aux troubles et protections » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Canine Medicine and Genetics.