Une découverte extraordinaire dans une grotte du Laos éclaire le mystère de l’évolution humaine

Il s’agit d’une dent fossile trouvée dans une carrière de calcaire connue sous le nom de Cobra Cave, à 250 km au nord de la capitale Vientiane. Il appartenait à une fille qui a vécu il y a au moins 130 000 ans, probablement une Dénisovienne.

Des chercheurs ont commencé à creuser dans la grotte de Cobra dans le nord du Laos en 2018

Au Laos, à des milliers de kilomètres au sud des montagnes de l’Altaï en Sibérie, d’où ont émergé les seuls autres vestiges qui documentent la présence pléistocène d’Homo di Denisova en Asie, une équipe internationale de paléontologues dirigée par Laura Shackelford de l’Université de l’Illinois a découvert un fossile intéressant : une dent humaine de plus de 130 000 ans. La découverte extraordinaire a été révélée dans un article publié cette semaine sur Communication Natureaidant à esquisser un chapitre mystérieux de l’évolution humaine.

La dent, une molaire inférieure, a été découverte le 3 décembre 2018 dans une carrière de calcaire des montagnes Annamites appelée Tam Ngu Hao 2, une grotte connue des locaux sous le nom de Cobra Cave, à environ 250 kilomètres au nord de la capitale du Laos, Vientiane. . Les chercheurs pensent qu’il appartient à une fille, qui était probablement une Dénisovienne, l’espèce énigmatique du genre Homo identifiée pour la première fois en 2010. La molaire est la première preuve fossile qui place les Dénisoviens en Asie du Sud-Est, tandis que le site est le troisième au monde, après l’un sibérien et un autre au Tibet, pour produire des fossiles appartenant à cette espèce humaine disparue.

La dent de Denisovian trouvée dans la carrière de Tam Ngu Hao 2, connue sous le nom de Cobra Cave, à environ 250 kilomètres au nord de la capitale du Laos, Vientiane / CNRS.

Des tests génétiques menés par les chercheurs ont montré une affinité étroite entre la molaire et une mâchoire de Denisovan, connue sous le nom de mâchoire de Xiahe, découverte en 2019 en bordure du plateau tibétain, soutenant l’argument selon lequel les Denisoviens sont plus étroitement liés aux régions plus au sud du Sud-Est. Asie. « Les dents sont comme la boîte noire d’un individu – a déclaré Clément Zanolli, chercheur en paléoanthropologie au CNRS et co-auteur principal de l’article -. Ils contiennent de nombreuses informations sur leur vie et leur biologie et ont toujours été utilisés pour décrire des espèces ou pour distinguer des espèces. Donc pour nous paléoanthropologues (les dents) ce sont des fossiles très utiles« . Dans leur forme, leur structure interne, leur chimie et leurs modes d’usure, les dents peuvent en effet conserver des traces de l’âge, de l’alimentation et même du climat.

Sur la base de l’analyse des sédiments de la grotte, de la datation de trois ossements d’animaux trouvés dans la même couche où la dent a été trouvée et de l’âge de la roche recouvrant le fossile, les chercheurs estiment que la molaire a entre 131 000 et 164 000 ans. . La surface de mastication de la dent indiquait plutôt que la molaire est beaucoup plus ridée que les molaires humaines modernes et a une crête commune à celle des dents de Néandertal. Cependant, la forme générale et la structure interne ressemblent à celles des dents de Denisovian de la mâchoire de Xiahe. L’absence de racines ou d’usure superficielle suggérait qu’il appartenait à un nourrisson, décédé avant que les dents ne soient complètement formées, probablement entre 3,5 et 8,5 ans. Pour indiquer qu’elle appartenait à un enfant, il y avait plutôt des protéines, même si les mêmes protéines n’ont pas été suffisantes pour l’instant pour positionner la dent dans une branche spécifique de l’arbre généalogique des hominidés.

La molaire de Denisovan en détail / Nature Communications

Bien que l’analyse n’ait pas encore permis de confirmer l’identité du petit Denisovian, « rien ne nous empêche de rechercher d’autres protéines présentes dans l’émail – a déclaré le co-auteur de l’étude Frido Welker, paléogénéticien au Globe Institute de l’Université de Copenhague -. Au fur et à mesure que les méthodes d’extraction et d’analyse de l’ADN et des protéines associées s’améliorent, nous espérons que la dent fournira plus de détails.« .