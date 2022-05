Un homme découvre une ancienne ville souterraine en abattant un mur dans son sous-sol

C’est arrivé en Turquie, dans la province de Nevşehir, à environ 300 km de la capitale Ankara, où un habitant de la région a accidentellement découvert l’ancienne ville souterraine de Derinkuyu.

Une galerie de la ville souterraine de Derinkuyu / Wikipedia

Enfouis sous des couches et des couches de terre, certains secrets extraordinaires de l’histoire peuvent parfois refaire surface presque par accident. C’est ainsi que cela s’est passé en Turquie, où un homme a découvert une ancienne ville souterraine après avoir abattu un mur dans son sous-sol. La découverte a eu lieu en 1963 dans la province de Nevşehir, à environ 300 km de la capitale Ankara, mais elle représente encore aujourd’hui l’une des découvertes fortuites les plus importantes qui ont eu un impact profond sur la compréhension de l’étendue réelle de ce type de colonies en Cappadoce. , parmi les principales régions historiques de l’Anatolie centrale.

Une fois le mur martelé, l’homme, dont le nom n’a pas été rapporté dans les rapports de l’époque, a découvert qu’une pièce mystérieuse était cachée derrière le mur qui avait accès à un réseau compliqué de tunnels. Leur exploration a révélé plus tard qu’il s’agissait d’une ville souterraine à plusieurs niveaux, suffisamment grande pour accueillir jusqu’à 20 000 personnes avec leur bétail. Connue sous le nom de Derinkuyu, signifiant « puits profond », la ville comprenait des entrées discrètes, des puits de ventilation, des canaux d’eau et des services tels que des moulins à huile, des pressoirs, des écuries, des caves, des entrepôts et même des chapelles. Selon des archéologues du département turc de la culture, ses premières grottes pourraient avoir été construites aux VIIIe-VIIe siècles avant J.-C. par les Phrygiens, un ancien peuple de langue indo-européenne qui a fondé le royaume d’Anatolie (XIIe-VIIe siècles avant J.-C.). Les Phrygiens étaient parmi les principaux architectes de l’âge du fer et sont connus pour être impliqués dans des projets de construction complexes. D’autres théories suggèrent que la ville souterraine a été fondée par les Perses ou les Hittites.

Un puits de ventilation dans la ville souterraine de Derinkuyu / Wikipédia

L’un des premiers récits possibles décrivant Derinkuyu remonte à 370 avant J. . , ajoutant que ces habitations souterraines étaient assez grandes pour une famille, des animaux de compagnie et des réserves de nourriture.

Derinkuyu semble avoir atteint son apogée au cours de la période byzantine, devenant un vaste complexe de 18 étages qui s’étendait sur une superficie de 445 km2 et a été utilisé comme protection contre les Arabes musulmans pendant les guerres arabo-byzantines de 780 et 1180 après JC, le La ville a continué à être utilisée par les chrétiens indigènes comme protection contre les raids mongols de Timur au 14ème siècle, et même lorsque la région est passée sous l’Empire ottoman, la ville souterraine a été utilisée comme refuge par les indigènes des dirigeants musulmans turcs.

Derinkuyu n’est pas la seule ville souterraine de Cappadoce, mais c’est l’un des nombreux complexes creusés dans le tuf. À ce jour, il existe plus de 200 villes souterraines, dont la dernière découverte par des archéologues en 2013, sous un château perché de l’époque byzantine à Nevşehir, la capitale provinciale. On pense que le site rivalise avec Derinkuyu et pourrait même l’éclipser, car les premières mesures indiquent une étendue d’environ un tiers plus grande. À ce jour, cependant, Derinkuyu fait partie des principales villes souterraines de Cappadoce, reliée à une autre ville souterraine voisine, appelée Kaymakli, par un tunnel d’environ 5 km de long. Depuis 1969, le site est ouvert à la visite, même si seulement 10 % de la ville est accessible.