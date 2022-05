La Russie pourrait commencer à utiliser les puces chinoises Zhaoxin x86 à cause des sanctions

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Une entreprise a annoncé qu’elle commencerait à vendre des cartes mères avec des puces chinoises Zhaoxin KaiXian KX-6640MA préinstallées en Russie pour combler le vide laissé par les récentes sanctions. Ceux-ci pourraient être utilisés dans de simples PC de bureau, mais ne pourront pas remplacer les processeurs de conception occidentale dans les charges de travail exigeant des performances élevées.

Depuis qu’AMD, Intel, IBM et d’autres sociétés de semi-conducteurs ont cessé leurs ventes à la Russie, le pays a du mal à se procurer les puces nécessaires pour maintenir opérationnels les systèmes gouvernementaux essentiels.

Cette situation les a obligés à commencer à autoriser les importations de technologies illégales et à réutiliser les composants des appareils électroménagers. La Russie envisage également de fabriquer des puces localement, mais cela pourrait prendre des années.

La société d’électronique Dannie aurait proposé une solution temporaire, en utilisant des systèmes sur puce Zhaoxin KaiXian KX-6640MA de conception chinoise sur leurs cartes mères MBX-Z60A.

Le KX-6640MA à huit cœurs a une fréquence allant jusqu’à 2,7 GHz, un GPU intégré, 16 voies PCIe 3.0, des contrôleurs USB 3.0 et SATA intégrés, et il est construit à l’aide du nœud de processus 16 nm de TSMC. Son TDP est évalué à seulement 25 W car il a été conçu pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

La carte mère MBX-Z60A dispose également d’interfaces d’E/S relativement modernes, avec deux emplacements de mémoire DDR4, deux emplacements PCIe x16, deux emplacements M.2 pour les adaptateurs SSD/Wi-Fi et quatre ports SATA. Les connecteurs d’E/S du panneau arrière comprennent des ports USB, VGA, HDMI, DP, une prise GbE, des connecteurs audio et PS/2.

Cela dit, le processeur Zhaoxin va probablement être sérieusement sous-alimenté. Tom’s Hardware a testé le KX-U6780A haut de gamme en 2020 et a constaté qu’il fonctionnait globalement moins bien que l’Intel Core i3-7100, un processeur lancé en 2017.

Le principal avantage des SoC de Zhaoxin est qu’ils présentent l’architecture du jeu d’instructions x86, ce qui les rend compatibles avec de nombreux systèmes d’exploitation et applications préexistants.

Malheureusement, le fabricant n’a pas annoncé de prix pour la carte. Si c’est un peu compétitif, ils pourraient commencer à être employés dans des PC utilisés par des institutions gouvernementales, des banques et des entreprises russes.

Crédit d’en-tête : Soomal