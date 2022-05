Deathverse Let it Die bêta ouverte: dates, heures et comment jouer

Attrapant les habitants et les étrangers par surprise, Deathverse : Let It Die a annoncé une bêta ouverte pour tous les publics qui sera disponible sur PS4 et PS5… dans quelques jours ! En fait, vous pouvez déjà télécharger la bêta ici pour lui faire de la place sur vos disques durs et ainsi être prêt lorsqu’elle ouvrira ses portes. Saura-t-on quand ce sera ?

Quand et à quelle heure la bêta ouverte de Deathverse: Let it Die sort-elle?

La bêta ouverte de Deathverse ne sera disponible que pendant deux jours : le samedi 28 mai et le dimanche 5 juin.

De plus, nous ne pouvons y accéder que dans un certain créneau horaire. Le samedi 28, il sera entre 22h00 et 4h00 le lendemain (heure locale espagnole). Tour à tour, le dimanche 5 juin, ce sera de 10 heures du matin à 4 heures de l’après-midi.

Cette première bêta ouverte comprendra un didacticiel, un mode d’entraînement et des matchs classés, ainsi que de petites récompenses pour ceux qui restent éveillés comme des hiboux et essaient. Tous ceux qui oseront participer à la bêta recevront les prix suivants lors du jeu final :

Titre PILOTE D’ESSAI

Emote et pose en « T »

Étiquette Premium Oncle-D2

Titre SENPAI (si vous avez également joué à LET IT DIE et atteint au moins le quatrième étage de la tour de Barb).

Que peut-on attendre de Deathverse : Let it Die ?

Le jeu est une bataille royale nouvelle et originale dans laquelle jusqu’à 16 joueurs participent à un concours télévisé connu sous le nom de Death Jamboree. Une sorte de cirque et de réalité sanglante dans laquelle nous devrons nous battre contre le reste des rivaux et contre la machine, car tout sera en proie à des robots voulant battre le cuivre. Un multijoueur PvPvE dans lequel nous déciderons quand concourir et quand collaborer avec les autres, et dans lequel nous serons toujours accompagnés de Wilson, notre propre robot de combat personnalisé, capable de se transformer en différentes armes.

Voici le synopsis du PlayStation Store : « Des centaines d’années se sont écoulées depuis la Earth Rage, un cataclysme naturel sans précédent qui a soudainement eu lieu en l’an 2026. Pour satisfaire la nature humaine désolée de ce monde, un programme télévisé impitoyable est né en Celui où la survie est tout : Le Death Jamboree. Un combat à mort où la dernière personne debout sera le vainqueur. Qui fera le spectacle de sa vie pour la gloire et la fortune ? »

source | Âge du jeu