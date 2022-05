L’ESA et la NASA suspendent les sorties dans l’espace en raison de problèmes de combinaisons : « Perte d’eau dans les casques »

En raison d’un problème avec les combinaisons (EMU), qui provoque une fuite d’eau dans le casque, la NASA et l’ESA ont suspendu les « promenades spatiales » depuis l’ISS.

Luca Parmitano lors d’une EVA. Crédit : NASA/ESA

La NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont décidé de suspendre les activités extravéhiculaires ou EVA – mieux connues sous le nom de « sorties dans l’espace » – en raison d’un problème avec les combinaisons spatiales américaines (EMU). S’il n’y a pas de situation d’urgence particulière sur la Station spatiale internationale (ISS), donc, les astronautes ne seront plus autorisés à sortir « parmi les étoiles », jusqu’au contre-ordre. En effet, une enquête est actuellement en cours pour comprendre comment résoudre un défaut (déjà connu) qui provoque l’accumulation d’eau dans le casque des astronautes. Le dernier incident s’est produit en mars de cette année, lorsque 20 à 25 centimètres d’eau se sont accumulés dans le casque de l’astronaute allemand de l’ESA Matthias Maurer, alors qu’il effectuait une sortie dans l’espace de sept heures avec son collègue de la NASA Raja Chari. L’événement n’a pas directement mis en danger la vie de Maurer, mais des événements beaucoup plus dangereux se sont produits dans le passé. Le pire est arrivé en 2013 à l’astronaute italien Luca Parmitano, peu après avoir quitté l’ISS ; environ 1 litre et demi d’eau s’est accumulée dans son casque, ce qui l’a rendu difficile à respirer. Il a dû retourner au sas en courant, car il risquait sérieusement de se noyer.

L’annonce de l’arrêt temporaire des sorties dans l’espace a été faite par le directeur adjoint du programme ISS de la NASA, Dana Weigel, lors d’un briefing sur le prochain test en vol sans pilote de la navette Boeing CST-100. Quelques jours plus tôt, l’ancienne astronaute américaine Susan Helms, qui fait partie de l’Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) de la Nasa, avait affirmé que les EMU avaient été « interdites » pour les sorties dans l’espace, en attendant les résultats d’une enquête bien sûr. Dès les premières analyses menées sur la combinaison de Matthias Maurer, des signes de contamination par l’eau potentiellement liés à la fuite survenue dans le casque seraient apparus. Cependant, jusqu’à ce que la combinaison soit envoyée sur Terre, il ne peut y avoir de confirmation – elle arrivera sur l’une des prochaines navettes Crew Dragon. « Jusqu’à ce que nous comprenions mieux quels ont pu être les déclencheurs lors de la dernière EVA avec notre EMU, aucune autre EVA ne sera effectuée. Nous ne planifierons pas l’EVA tant que nous n’aurons pas eu la chance de vraiment analyser et exclure la nature du problème », a commenté Weigel. L’ESA a également confirmé la suspension des sorties dans l’espace.

Les combinaisons utilisées par les astronautes sont assez anciennes, puisqu’elles remontent à l’ère de la navette spatiale, mais elles continuent d’être utilisées car elles sont très chères. Autant dire que pour concevoir les nouveaux xEMU qui ramèneront l’homme sur la lune (avec la mission Artemis), la NASA avait dépensé plus de 420 millions de dollars d’ici 2021. Mais les prototypes ne sont pas encore prêts et on estime qu’au final les combinaisons prêtes et finies coûteront 1 milliard de dollars. Ces modèles devraient être prêts au plus tôt en 2025.

ASAP souligne que les combinaisons utilisées aujourd’hui sur l’ISS ont un cycle de vie limité, mais pourraient être utilisées jusqu’en 2028 : « De nouvelles combinaisons sont nécessaires non seulement pour l’exploration spatiale future, mais aussi pour les activités spatiales actuelles. La NASA ne peut pas poursuivre les opérations en cours nécessaires en orbite terrestre basse sans combinaisons EVA pleinement fonctionnelles », a conclu l’agence. Cependant, l’arrêt annoncé par l’ESA ne concerne que les UEM américaines et aucune référence n’a été faite aux poursuites russes. Samantha Cristoforetti, actuellement engagée dans la mission Minerva, pourrait sortir en costume russe si elle était impliquée dans une EVA.