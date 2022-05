Tiktoker Charli D’Amelio est devenu un personnage des Simpsons

C’est ainsi qu’apparaît le célèbre tiktoker Charli D’Amelio dans l’épisode des Simpson « Meat is Murder », diffusé le 15 mai dernier aux Etats-Unis sur Fox.

La star de TikTok, Charli D’Amelio, fait ses débuts dans la série à succès Les Simpsons. Pour être précis, dans l’épisode « Meat is Murder », diffusé le 15 mai dernier aux Etats-Unis sur Fox. Lorsque le milliardaire Augustus « Gus » Redfield rachète la société mère de Krusty par vengeance, il demande à l’ancien partenaire commercial grand-père Simpson de rejoindre son conseil d’administration. Une excuse pour faire venir à New York l’une des familles les plus célèbres d’Amérique et la faire interagir avec quelques guest stars venues du monde réel.

Et c’est ici que le célèbre tiktoker américain fait son apparition, aux côtés d’autres invités « simpsonsinisés », dont l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Concrètement, la scène qui les voit comme des protagonistes est un joli rideau sur de nouveaux métiers, comme celui d’influenceur sur les réseaux sociaux.

Outre Charlie D’Amelio et Angela Merkel, l’épisode accueille également des acteurs du calibre de John Lithgow, Krysten Ritter, Paul F. Tompkins, Seth Green, Edi Patterson et Nicholas Braun. En raison du grand nombre de stars invitées présentes, « Meat is Murder » a reçu une excellente réponse du public, donnant lieu à des mèmes et à du contenu social.

Selon le dernier rapport Forbes, Charli D’Amelio est la tiktoker la mieux payée de 2021 (17,5 millions de dollars), suivie de sa soeur Dixie (10 millions de dollars). Tous deux ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 200% par rapport à 2020. Une croissance liée au grand succès de TikTok en tant que plateforme sociale, qui parvient à intercepter des entreprises (Amazon, Louis Vuitton et McDonald’s) prêtes à investir de 100 mille à 250 mille dollars pour le parrainage d’un seul poste. La fama di Charli D’Amelio non è però relegata a TikTok, che resta comunque la sua vetrina principale: negli ultimi tempi è stata impegnata anche in concerti e show televisivi, come The D’Amelio Show per piattaforma streaming Hulu, confermata già per una Deuxième Saison.