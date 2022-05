Intel lance un musée virtuel présentant plus de 50 ans d’innovation

En bref : Intel a lancé une version numérique du musée qu’il gère à Santa Clara, en Californie, permettant aux gens de visiter virtuellement l’installation et d’interagir avec des expositions de n’importe où dans le monde. La navigation est gratuite et cela ne fait jamais de mal de faire un dépôt dans la banque de connaissances.

Le musée Intel a ouvert ses portes en 1983 pour s’assurer que l’histoire de l’entreprise était fidèlement représentée. Selon le fabricant de puces, il s’agit de la seule entreprise technologique de la Silicon Valley à disposer d’un musée public dédié à l’enseignement de l’histoire d’Intel et de la technologie qu’elle a développée au cours des dernières décennies.

Le musée accueillait en moyenne environ 85 000 visiteurs par an avant de fermer en raison de la pandémie.

L’historienne d’Intel, Liz Jones, a déclaré que l’idée d’une version numérique du musée était en cours depuis des années. « Idéalement, vous n’auriez pas besoin de visiter physiquement notre siège social pour découvrir tout ce que le musée a à offrir », a déclaré Jones.

Intel a annoncé le nouveau musée virtuel à l’occasion de la Journée internationale des musées (JIM), qui vise à sensibiliser à l’importance des échanges culturels et à promouvoir la coopération et la paix entre les peuples. La JIM est célébrée le ou vers le 18 mai, et ce chaque année depuis 1977.

Les parties intéressées peuvent parcourir le sol du musée virtuel sur le site Web d’Intel. Si vous avez déjà utilisé Google Street View, vous vous sentirez comme chez vous avec l’interface. Le musée Intel physique pourrait rouvrir dès juillet, nous dit-on.

Crédit image : Oleg Alexandrov