Images et phénomènes extraordinaires jamais vus sur le Soleil captés par la sonde Solar Orbiter : la vidéo

La sonde Solar Orbiter de l’ESA et de la NASA a capturé des images inédites du Soleil. Parmi les phénomènes inédits observés figure un mystérieux « hérisson solaire »

La sonde Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la NASA a capturé les images les plus extraordinaires et les plus rapprochées du Soleil, notre étoile. Une grande partie des données recueillies par les instruments du satellite sont totalement inédites pour les chercheurs – comme une mystérieuse formation surnommée « hérisson solaire » – et il faudra des années pour toutes les analyser et les décrypter ; ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’un matériau extrêmement précieux (ainsi que visuellement exceptionnel) pour comprendre le comportement et l’activité du Soleil, capable d’influencer significativement la Terre également. Nous nous dirigeons à ce stade vers le maximum solaire du cycle de 11 ans de l’étoile, prévu pour juillet 2025. C’est une période de grande activité magnétique, comme en témoignent les nombreux orages géomagnétiques enregistrés depuis le début de l’année. L’objectif principal de la mission Solar Orbiter est d’étudier l’atmosphère externe de l’étoile (couronne solaire) et la dynamique de l’héliosphère, l’ensemble des particules chargées projetées par le Soleil à travers le système solaire lors des éruptions, éjections de masse coronale et autres phénomènes . . C’est le soi-disant « vent solaire », responsable des aurores polaires mais aussi des tempêtes géomagnétiques susmentionnées, potentiellement capables d’endommager les communications, le réseau électrique, la navigation GPS, les satellites et les activités astronautiques.

Une image du Soleil capturée par le Solar Orbiter. Crédit : ESA

Les images que vous voyez en haut de l’article ont été capturées par Solar Orbiter fin mars de cette année, lors de son premier périhélie, qui est le passage orbital le plus proche de l’étoile. Le 26 mars, le vaisseau spatial s’est retrouvé à l’intérieur de l’orbite de Mercure – la planète la plus proche du Soleil – à un peu moins de 50 millions de kilomètres, soit environ le tiers de la distance qui sépare la Terre du Soleil (une Unité Astronomique ou UA est égale à environ 150 millions de kilomètres). De là, il avait un point de vue privilégié sur l’étoile, nous montrant l’activité de l’atmosphère avec des détails sans précédent. Pour « survivre » à un environnement aussi extrême, la sonde Solar Orbiter est équipée d’un bouclier thermique (toujours face à l’étoile) développé par la joint-venture italo-française Thales Alenia Space ; pendant le périhélie, il a supporté une température de 500 ° C, tandis que le véhicule derrière lui a maintenu une température de fonctionnement de – 180 ° C grâce à un système de refroidissement sophistiqué. Les vidéos et autres données ont été collectées par les dix instruments du vaisseau spatial, les premiers à étudier en détail les régions polaires grâce à l’orbite inclinée particulière. Parmi les outils actifs, il y a aussi le coronographe italien METIS, développé en collaboration entre l’Agence spatiale italienne (ASI), l’Institut national d’astrophysique (INAF), le CNR, des universités et des entreprises spécialisées dans le secteur aérospatial. L’instrument est conçu pour analyser la couronne solaire dans les bandes visible et ultraviolette en même temps, recueillant ainsi des données inédites. Il est également capable d’analyser la lumière polarisée à travers un polarimètre à cristaux liquides.

Parmi les détails les plus intrigants capturés par la sonde solaire, il y a le soi-disant « hérisson solaire », un jet de gaz qui s’étend sur 25 000 kilomètres – deux fois le diamètre de la Terre – caractérisé par des pics chauds (1 million de degrés) et froids. Les scientifiques n’ont pas encore bien compris de quoi il s’agit et d’où il vient. « Les images sont vraiment à couper le souffle », a déclaré le Dr David Berghmans, physicien solaire à l’Observatoire royal de Belgique et responsable de l’instrument Extreme Ultraviolet Imager (EUI) monté sur le vaisseau spatial, dans un communiqué de presse de l’ESA. « Même si Solar Obiter arrêtait d’acquérir des données demain, je serais occupé pendant des années à essayer de comprendre toutes ces choses », a ajouté avec un réel enthousiasme l’expert, littéralement fasciné par la qualité des vidéos recueillies lors du passage au périhélie.

Le vaisseau spatial a collecté des données sur le vent solaire, les champs magnétiques, le plasma et les activités des étoiles, les envoyant sur Terre pratiquement en temps réel ; ce sont des informations précieuses qui peuvent nous aider à prévoir les aurores polaires (dues à l’interaction des particules avec le champ magnétique terrestre) mais aussi l’intensité des orages géomagnétiques. Le prochain passage rapproché du Solar Orbiter vers le Soleil aura lieu en octobre ; dans les prochaines années, le vaisseau spatial se rapprochera de plus en plus de la couronne.