L’Arabie Saoudite rachète 5% du capital de Nintendo

Dans le contexte : Nintendo est devenue la dernière société de jeux à attirer des investissements du gouvernement saoudien. Bien que cela puisse alarmer certains après l’acquisition quasi totale de SNK par le pays, il ne s’agit que de l’un des nombreux autres investissements liés au jeu de l’Arabie saoudite.

Cette semaine, le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite a acheté cinq pour cent de Nintendo. Selon les estimations de Bloomberg, cela en fait le cinquième actionnaire de Nintendo. Nintendo a déclaré n’avoir appris l’existence de l’investissement que par des reportages et a refusé de commenter les actionnaires individuels.

Le PIF est un fonds de 500 milliards de dollars qui fait partie de la politique économique intérieure de l’Arabie saoudite. Le pays riche en pétrole veut investir plus d’un billion de dollars dans la technologie et d’autres secteurs d’ici le milieu de cette décennie. Les sociétés de jeux vidéo font partie de ce plan.

L’année dernière, le PIF a dépensé des milliards en actions d’Electronic Arts, d’Activision Blizzard et de Take-Two Interactive et détient désormais des pourcentages à un chiffre de chaque société. En janvier, il a acquis le groupe d’esports ESL Gaming, et en février, il a acheté environ 5 % de Capcom et Nexon. Le plus célèbre, ce même mois, le PIF pris 96 pour cent de SNK.

L’Arabie saoudite tente peut-être d’apprendre des sociétés de jeux vidéo à intégrer le jeu dans ses importantes ambitions de développement interne. Le PIF s’inscrit dans le plan « Vision 2030 » du royaume qui prévoit également la construction d’une cité-état le long de la mer Rouge, baptisée Neom. En février, Neom a signé un accord avec le groupe MBC pour y construire le premier studio de jeux AAA du Moyen-Orient.