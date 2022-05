Star Wars détaille comment Grogu, Baby Yoda est devenu The Mandalorian

The Mandalorian, la première série Star Wars en direct, a fait ses débuts sur Disney + en 2020 et est devenue un succès pour la plateforme. L’histoire de Din Djarin (alias Mando) et du petit Grogu s’est développée tout au long des deux premières saisons et a continué d’évoluer dans le spin-off Le The Book Of Boba Fett. La question est de savoir si le personnage de Baby Yoda était présent depuis les premiers concepts ou a-t-il été introduit au fur et à mesure que l’histoire évoluait. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a clarifié cette question.

« Non, il en fait partie depuis le début, bien qu’il y ait toujours une évolution. ça nous a pris du temps [moldear] au personnage et [determinar] son apparence », mais ils l’ont identifié dès le premier instant. « Il y avait beaucoup de discussions en cours pour savoir s’il fallait le faire ou non. » De Jon Favreau, showrunner et père de Grogu, il a dit avoir profondément réfléchi à ce qu’il voulait faire. « Il a toujours été respectueux de Star Wars et de ce que cela signifie », il n’a donc pas pris de décisions « à la légère ».

Jon Favreau avec Grogu. PHOTO : Annie Leibovitz pour Vanity Fair.

Attention lors de l’introduction de Grogu

Dave Filoni et Jon Favreau ont débattu de la question de Grogu « assez férocement », mais tous deux ont conclu qu’ils pouvaient donner leur feu vert à la question. « Tout le monde sait que Yoda n’est pas unique, il fait partie d’une espèce. Cela peut évoluer vers quelque chose d’intéressant. Kennedy a précisé que Filoni n’était pas contre l’ajout du petit garçon, mais qu’il a maintenu une position « prudente ».

Le président a souligné que ce qui a le plus attiré son attention, c’est que c’était une idée audacieuse. « J’ai toujours été attiré par ça, vous pouvez regarder en arrière et penser que c’était peut-être une idée attendue, mais non. Au début, il a juste essayé de créer un personnage : le Mandalorian s’occupe de l’enfant, c’est le concept de base. Le fait qu’il soit l’espèce de Yoda « vous fournit immédiatement un contexte et une histoire possible ». Selon Kennedy, c’est la partie intéressante de Star Wars, car « tout doit être connecté ».

Star Wars : The Mandalorian reviendra pour une troisième saison fin 2022 ou début 2023. Lucasfilm n’a pas encore annoncé de date précise. La production du spin-off Ahsoka a commencé et c’est tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent, ainsi que les dernières nouvelles.

source | Salon de la vanité