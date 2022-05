Ce nouveau type de cellule « solaire » génère de l’électricité même la nuit

Cela a été démontré par une équipe de recherche australienne utilisant un dispositif semi-conducteur capable de produire de l’électricité à partir de la chaleur rayonnée sous forme de lumière infrarouge.

Il existe un pendant moins connu au solaire photovoltaïque qui permet de produire de l’électricité même la nuit. Aussi absurde que cela puisse paraître, plutôt que d’exploiter les rayons du soleil pour produire de l’électricité, cette technologie fonctionne à l’envers, produisant de l’électricité à partir de la chaleur rayonnée sous forme de lumière infrarouge dans le ciel nocturne froid.

Pour démontrer sans équivoque son utilisation possible, les chercheurs de l’Université de New South Wales, à Sydney, ont créé un dispositif semi-conducteur, appelé diode thermoradiative, composé de matériaux normalement utilisés dans les lunettes de vision nocturne. . Jusqu’à présent, le prototype n’a généré qu’une petite quantité d’électricité – environ 100 000 fois moins que celle produite par un panneau solaire – mais couplée à la technologie photovoltaïque existante, cette application peut tirer parti de la quantité de chaleur dégagée par les cellules solaires après le soleil ensembles. .

Dans l’ensemble, le processus exploite toujours l’énergie solaire frappant la Terre, chauffant la planète. La nuit, cette même énergie rayonne à nouveau sous forme de lumière infrarouge, et la diode à rayonnement thermique s’est avérée capable de générer de l’électricité en utilisant ce processus. « Chaque fois qu’il y a un flux d’énergie, nous pouvons le convertir en différentes formes – expliquent les érudits -. Le photovoltaïque, la conversion directe de la lumière du soleil en électricité, est un processus artificiel que l’homme a développé pour convertir l’énergie solaire en énergie électrique. En ce sens, le processus de thermoradiation est similaire : nous détournons l’énergie circulant dans l’infrarouge d’une Terre chaude vers l’univers froid.« .

La caméra thermique montre la quantité de chaleur émise par le port de Sydney et ses environs dans l’atmosphère la nuit / UNSW

Les résultats obtenus par les chercheurs, publiés dans un article de la revue ACS Photonique, représentent une avancée importante dans la technologie des énergies renouvelables, confirmant l’application possible d’un processus jusqu’à présent uniquement théorique. « En tirant parti de nos connaissances sur la conception et l’optimisation des cellules solaires et en empruntant des matériaux à la gamme existante de photodétecteurs à infrarouge moyen, nous espérons progresser rapidement vers la réalisation du rêve de l’énergie solaire la nuit. – a déclaré le professeur Michael P. Nielsen de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud et auteur principal de l’article -. Même si la commercialisation de ces technologies est encore un chemin à parcourir, être un chercheur au début d’une idée en évolution est particulièrement excitant « .