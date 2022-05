Nvidia pourrait lancer la GTX 1630 pour concurrencer les cartes graphiques AMD d’entrée de gamme

Moulin à rumeurs : Nvidia serait en train de préparer le lancement d’une nouvelle carte graphique. Malheureusement, il ne fait pas partie de la série RTX 4000 ; c’est une GTX 1630, la première carte GTX à porter la désignation xx30. Si la rumeur, et ce n’est qu’une rumeur, s’avère vraie, ce serait la première nouvelle série GTX 16 de la société en trois ans.

Selon VideoCardz, la GeForce GTX 1630 remplacera la GTX 1050 Ti de six ans. Cela signifie que ce serait la carte graphique de bureau la moins chère de Nvidia depuis des années. Son produit d’entrée de gamme de la série 3000, le RTX 3050, a un PDSF de 249 $, mais le modèle le plus proche de ce prix sur Newegg est de 329 $.

L’attrait d’une GTX 1630 pourrait être son faible argument de vente. Il devrait être inférieur à 190 $, le prix actuel de la GTX 1650. La carte devrait également utiliser le GPU TU117 de l’ère Turing et avoir un TDP inférieur à 75 W, ainsi qu’une nouvelle mémoire GDDR6. Comme pour la GTX 1650, ne soyez pas surpris de voir Nvidia lancer plusieurs modèles de GTX 1630 avec des spécifications différentes.

Si la GTX 1630 coûte environ 190 $ ou moins, cela la mettra en concurrence avec les RX 6500 XT et RX 6400 d’AMD, deux cartes que nous avons mal notées en raison de leur interface PCIe 4.0 x4, de l’absence d’encodage matériel et de l’absence de décodage AV1. Nvidia pourrait bien faire si la GTX 1630 corrige ces lacunes.

La disponibilité et les prix des cartes graphiques s’améliorent considérablement – il suffit de regarder les dernières offres RDNA 2 d’AMD – et les cartes à bas prix sont depuis longtemps les plus populaires auprès des joueurs. La GTX 1060 est la carte numéro un parmi les participants à l’enquête Steam depuis plus de quatre ans, et sa position pourrait bientôt être menacée par la GTX 1650, qui était la deuxième carte la plus performante le mois dernier. Nvidia espère qu’une GTX 1630 pourra imiter ce succès.