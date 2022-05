Des panneaux solaires recouverts de poussière obligent la NASA à mettre fin à la mission de l’atterrisseur Mars InSight

Vue d’ensemble : les deux panneaux solaires d’InSight, chacun mesurant environ sept pieds de large, fournissent la puissance requise pour l’atterrisseur. Malheureusement, les panneaux ont accumulé suffisamment de poussière pour avoir un impact important sur l’efficacité. Lorsque InSight a atterri pour la première fois, ses panneaux étaient capables de générer environ 5 000 wattheures chaque jour martien. Les panneaux recouverts de poussière ne peuvent plus produire qu’environ 500 wattheures par sol.

L’atterrisseur InSight de la NASA est sur le point de mettre fin aux opérations scientifiques cet été et de devenir totalement inutilisable d’ici décembre.

InSight, abréviation de Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, a été lancé depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie le 5 mai 2018 et a atterri sur la planète rouge moins de neuf mois plus tard.

L’atterrisseur a été conçu pour détecter l’activité sismique sur la planète rocheuse. À ce jour, InSight a détecté plus de 1 300 tremblements de terre, le plus récent étant un séisme de magnitude 5 qui s’est produit le 4 mai.

La poussière sur les panneaux solaires est finalement devenue un problème sérieux. La NASA a même utilisé le bras robotique de l’atterrisseur de manière innovante pour éliminer la poussière des panneaux, lui permettant de fonctionner plus longtemps qu’il n’aurait pu le faire autrement. Les changements saisonniers à venir mettront de la poussière supplémentaire dans l’air, réduisant encore plus la lumière du soleil. Sans un événement de nettoyage de la poussière plus puissant comme un tourbillon qui passe, InSight manquera bientôt de jus.

« InSight a transformé notre compréhension de l’intérieur des planètes rocheuses et préparé le terrain pour de futures missions », a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA.

Plus précisément, les données ont permis aux scientifiques de mesurer la profondeur et la composition de la croûte, du manteau et du noyau de la planète. Les apprentissages peuvent être appliqués à la Terre, à la Lune, à Vénus et à d’autres planètes rocheuses de notre système solaire, a ajouté Glaze.