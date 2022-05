Ce que le Pentagone a dit lors de la réunion sur les observations d’OVNI

Les responsables du département américain de la Défense lors de l’audience du Congrès : « 400 rapports dans le ciel américain. Menaces possibles qui doivent faire l’objet d’une enquête « .

Une image d’un UAP, un phénomène aérien non identifié, dans les archives du Pentagone / US Department of Defense

À ce jour, il existe environ 400 rapports de militaires américains sur de possibles rencontres avec des OVNIS, également connus sous le nom de UAP (phénomènes aériens non identifiés) – une augmentation significative par rapport aux 144 enregistrés entre 2004 et 2021 par la communauté du renseignement américain. L’augmentation a été révélée par de hauts responsables du Pentagone qui ont informé le Congrès mardi, pour la première fois en un demi-siècle, d’observations de véhicules aériens non identifiés dans le ciel américain. L’augmentation des phénomènes a été attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment la prévalence croissante des quadricoptères et des drones, les mises à niveau des technologies de capteurs, l’augmentation de l’encombrement aérien (comme les ballons en mylar) et une diminution de la stigmatisation environnante.

Alors que la plupart des observations restent inexpliquées, Scott Bray, directeur adjoint américain du renseignement naval, a expliqué qu’il n’y a aucune preuve indiquant une implication surnaturelle ou extraterrestre. « Nous n’avons aucun matériel suggérant une origine non terrestre – dit Bray -. Quand je dis inexplicable, je veux dire tout, du trop peu de données aux… données dont nous disposons mais qui ne nous orientent pas vers une explication« .

Le boom des observations d’OVNI aux États-Unis

L’audience du Congrès n’était que le dernier chapitre d’un regain d’intérêt pour les observations d’UAP après l’intensification des rapports de renseignement sur d’éventuelles menaces à la sécurité nationale provenant, par exemple, de véhicules voyageant à des vitesses extrêmes sans propulsion visible. En 2020, pour enquêter sur ces phénomènes, l’UAP Task Force a été créée au sein du Département de la Marine américaine et l’audition de mardi a servi de bilan des travaux de cette task force par les différents représentants intéressés par le sujet. « Les UAP sont inexplicables ; c’est vrai – a déclaré au début le représentant André Carson, président de la sous-commission contre le terrorisme, le contre-espionnage et la contre-prolifération du renseignement de la Chambre -. Mais ils sont réels. Ils doivent faire l’objet d’une enquête et bon nombre des menaces qu’ils représentent doivent être atténuées« .

Pour illustrer ce que le groupe de travail UAP a dans ses archives, Bray a montré deux vidéos d’observation différentes qui ont déjà circulé en ligne et dans les médias. L’une était une courte vidéo, d’une durée de quelques secondes, prise depuis le cockpit d’un avion de la Marine, qui montrait un petit objet sphérique réfléchissant s’approchant de la fenêtre. Les images ont été utilisées pour montrer le peu de preuves que le groupe de travail peut obtenir des observations. « Dans de nombreux cas, c’est tout ce qu’une relation peut inclure – dit Bray -. Et dans de nombreux autres cas, nous avons beaucoup moins que cela« .

Comme mentionné, Bray a également montré une autre vidéo montrant ce qui semble être un triangle clignotant se déplaçant dans le ciel, observé à travers une paire de lunettes de vision nocturne, déclarant que pendant des années, l’explication de l’observation a soulevé la perplexité des responsables. Par la suite, d’autres responsables de la Marine ont enregistré une image similaire, observant également la présence de drones à proximité. À ce jour, le groupe de travail UAP est convaincu que la vidéo originale contenait également un drone. « Nous sommes raisonnablement convaincus que ces triangles sont liés à des systèmes aériens sans pilote dans la région – ajouté Bray -. L’aspect triangulaire est le résultat de la lumière traversant les lunettes de vision nocturne, puis enregistrée par un appareil photo reflex« .

La séance publique a été suivie d’une séance à huis clos, au cours de laquelle les responsables ont partagé des informations confidentielles avec le Congrès.

L’année dernière, le Pentagone a publié un rapport détaillé sur les observations d’UAP, énumérant cinq explications possibles pour ce genre de phénomènes, qui comprenaient des choses comme l’encombrement des avions, les phénomènes naturels dans l’atmosphère, la technologie américaine top secrète ou la technologie des pays étrangers, comme Russie et Chine. Le rapport comprenait également une cinquième explication – classée comme « autre » – qui comprenait tout ce qui ne peut être expliqué et qui continue de captiver l’imagination du public.

Bray a souligné que le groupe de travail UAP n’a vu aucune épave qui « n’est pas compatible avec le fait d’être d’origine terrestreTout en se concentrant sur la recherche d’une explication des phénomènes inexplicables. « Il y a un certain nombre d’événements pour lesquels nous n’avons aucune explication et une petite poignée pour lesquels il existe des caractéristiques que nous ne pouvons pas expliquer avec les données dont nous disposons. – dit Bray -. Ce sont bien sûr ceux qui nous intéressent le plus« .