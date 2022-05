Obi-Wan Kenobi : voici comment Hayden Christensen s’entraîne en Dark Vador au sabre "Être"

La prochaine série Star Wars pour Disney +, Obi-Wan Kenobi, donnera aux fans la chance de revoir Ewan McGregor en tant que maître Jedi Obi-Wan après les événements de l’épisode III, dans un nouveau chapitre se déroulant entre la finale de la trilogie préquelle et le trilogie originale. Bien qu’un autre des aspects les plus frappants sera également de revoir Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin, maintenant en tant que Dark Vador après la fin déchirante de Revenge of the Sith. Et il semble que l’acteur ait pris son retour à l’action très au sérieux ; Preuve en est la photographie de production suivante dans laquelle on voit Christensen s’entraîner, sabre à la main.

Voici comment Hayden Christensen s’entraîne en tant que Dark Vador

Ainsi, et grâce à un récent article sur Star Wars dans Vanity Fair, nous avons pu voir un cliché mettant en vedette Hayden Christensen en plein entraînement avec les sabres d’accessoires typiques des productions de la célèbre franchise cinématographique.

Et malgré le fait qu’il soit pratiquement habillé « de rue », s’il porte une grande cape sombre pour apprendre à se déplacer avec aisance une fois habillé en puissant Seigneur Sith. Comme curiosité, ladite formation est réalisée avec Ross Kohnstam, la double action d’Ewan McGregor, qui nous apporte une fois de plus le duel que nous attendons tous d’Obi-Wan contre Dark Vador.

« Sous le règne de l’Empire Galactique, l’ancien Maître Jedi Obi-Wan Kenobi se lance dans une mission cruciale. Kenobi doit affronter des alliés devenus ennemis et la colère de l’Empire », peut-on lire dans le synopsis officiel d’une série qui sortira en exclusivité sur Disney+ le 25 mai 2022 avec un double épisode, pour un total de 6.

source | Salon de la vanité