Msituni, une adorable girafe de 3 mois, marche à nouveau grâce à une attelle spéciale créée par des médecins

L’histoire de Msituni, une jeune femelle girafe sauvée grâce à une attelle sur-mesure mise au point par des médecins orthopédistes. Il avait une grave malformation dès la naissance.

La petite girafe Msituni. Crédit : San Diego Zoo Safari Park / Hanger Clinic

Un bébé girafe de trois mois a été sauvé grâce à un traitement orthopédique sur-mesure exceptionnel, une orthèse (une attelle externe) qui a permis de corriger le grave défaut des pattes antérieures qu’il avait depuis sa naissance. La girafe, appelée Msituni et née au Zoo Safari Park de San Diego, était en effet atteinte d’une hyperextension du carpe (os similaires à ceux du poignet humain), qui provoquait des douleurs intenses et une flexion anormale des jambes. En raison de cette condition, Msituni était incapable de se tenir debout et de marcher. Dans la nature, un animal avec un tel défaut n’aurait pas survécu, notamment parce qu’il n’aurait pas pu allaiter.

Crédit : San Diego Zoo Safari Park / Hanger Clinic

Heureusement pour la petite girafe, son cas a été confié à une équipe d’experts en orthèses et prothèses de la Hanger Clinic, une entreprise qui travaille normalement avec des humains. Après avoir collecté toutes les données nécessaires, les orthopédistes ont développé des attelles spéciales en graphite de carbone personnalisées pour les pattes avant, qui fixaient les articulations permettant une posture et une croissance des membres complètement naturelles. Les scientifiques ont également peint les bretelles avec une texture « motif girafe » pour les rendre plus naturelles.

Crédit : San Diego Zoo Safari Park / Hanger Clinic

« Je ressens un incroyable sentiment d’accomplissement », a déclaré le Dr Ara Mirzaian, un orthopédiste qui travaille à la Hanger Clinic, dans un communiqué de presse du zoo de San Diego. « Je n’ai jamais travaillé avec la faune auparavant – c’est l’une de ces opportunités uniques et vous n’avez qu’à savourer le moment », a-t-il ajouté fièrement. En fait, Msituni a brillamment répondu au traitement et lorsque le problème orthopédique a été résolu, les accolades ont été retirées. Heureusement, d’autres problèmes graves constatés à la naissance ont également été traités, tels que des anomalies du sang – traitées avec des antibiotiques – et une posture irrégulière des pattes arrière, corrigée par des sabots extenseurs spéciaux. Grâce à toutes ces interventions, Msituni a maintenant atteint une taille et un poids tout à fait sains ; il a maintenant été introduit dans le grand enclos de 60 acres où vit le troupeau de girafes du zoo.

Crédit : San Diego Zoo Safari Park / Hanger Clinic

Malheureusement, sa mère ne l’a pas acceptée, mais Msituni a été accueillie par une autre femelle adulte nommée Yamikani et sa fille Nuru, née juste quatre jours après elle. « Ce fut une étape importante dans le développement naturel de Msituni », a déclaré le Dr Kristi Burtis, qui dirige la section des soins vétérinaires du zoo. « Au fur et à mesure que son lien avec le troupeau grandira, elle pourra apprendre des comportements et des compétences qui sont importants pour le développement d’une jeune girafe », a ajouté l’expert.

Crédit : San Diego Zoo Safari Park / Hanger Clinic

Le San Diego Zoo Safari Park souligne que les populations de girafes ont chuté de 40 % au cours des deux dernières décennies en raison de la destruction de leur habitat et du braconnage ; chaque spécimen qui naît est donc extrêmement précieux pour la protection de cette espèce, également grâce aux programmes de réintroduction dans la nature. En début d’année, l’histoire de Daisy, un rhinocéros nouveau-né retrouvé dans un état grave et sauvé grâce à l’intervention des vétérinaires du Care for Wild Rhino Sanctuary en Afrique du Sud, le plus grand sanctuaire et centre, a également défrayé la chronique. .récupération pour ces magnifiques animaux.