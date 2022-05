La station de travail mobile Lenovo ThinkPad P16 peut contenir jusqu’à 5,0 GHz de processeur 16 cœurs et 16 Go de dGPU

En un mot : Lenovo vise l’utilisateur professionnel ultime avec sa nouvelle station de travail mobile ThinkPad P16. Équipé de processeurs Alder Lake-HX et d’un GPU Nvidia RTX A5500, ce ThinkPad 16 pouces présente un facteur de forme 16:10 moderne dans un châssis en aluminium. Ce dernier pèse 2,95 kg / 6,5 lb pour le P16 de base, alors attendez-vous à ce que la version entièrement chargée vous donne encore plus de muscle pour le transporter.

Prêts à offrir des niveaux de performances de bureau, les processeurs Alder Lake-HX récemment annoncés par Intel ont trouvé leur place dans le dernier ordinateur portable professionnel de Lenovo : le ThinkPad P16 Gen1. Ce modèle se situe entre le P15 et le P17 pour offrir les meilleures performances dans un encombrement gérable.

Étant donné que le P16 peut contenir jusqu’à une puce 16C / 24T Core i9-HX aux côtés d’autres composants puissants, Lenovo affirme que ses ingénieurs ont dû proposer une toute nouvelle solution de refroidissement comprenant deux ventilateurs, des caloducs, une double chambre à vapeur, double conception de dérivation, ainsi qu’une prise d’air du clavier.

Les températures devront également être contrôlées pour le GPU RTX A5500 de 16 Go, jusqu’à 128 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et 8 To de stockage PCIe Gen4 fourni dans la version phare. Bien que Lenovo n’ait cité aucun chiffre thermique, la société affirme que sa solution de refroidissement permet une meilleure circulation de l’air à travers le châssis et maintient l’ordinateur portable plus silencieux pendant les charges de travail les plus lourdes des animateurs, architectes, ingénieurs et concepteurs.

Les autres spécifications du ThinkPad P16 incluent l’écran 16:10, qui commence par un panneau IPS non tactile FHD+ (1 920 x 1 200 px) et monte jusqu’à un écran OLED tactile UHD+ (3 840 x 2 400 px). Selon la variante, les acheteurs obtiennent une alimentation Slim de 170 W ou 230 W pour charger la batterie de 94 Wh de l’ordinateur portable.

Les P16 bas de gamme disposent d’une webcam FHD avec obturateur de confidentialité au lieu d’une unité compatible IR, tandis que les ports sont nombreux dans toutes les variantes. Ceux-ci incluent deux ports Thunderbolt 4 et USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 et une prise combinée micro/casque.

Les acheteurs peuvent également opter pour un lecteur de carte SD et une connectivité 4G LTE en plus du Wi-Fi 6E. Attendez-vous à ce que ces options et le silicium susmentionné augmentent considérablement le prix de départ de 1 979 $ du ThinkPad P16 une fois qu’il arrivera plus tard ce mois-ci.