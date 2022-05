La carte graphique Asus GeForce RTX 3080 équipée de Noctua est officielle

Pourquoi c’est important : certaines personnes qui aiment les performances et le bourdonnement silencieux des fans de Noctua les attachent à leurs GPU depuis des années. Pour les personnes qui souhaitent passer à une carte RTX 30, Asus et Noctua ont désormais non pas un mais deux modèles Noctua’d.

L’année dernière, Asus s’est associé à Noctua pour produire un design personnalisé pour la carte graphique GeForce RTX 3070 de Nvidia. Le résultat était exactement ce à quoi vous vous attendiez – une carte graphique avec un dissipateur thermique costaud, un carénage minimaliste et deux des meilleurs fans de Noctua.

Cette semaine, les deux sociétés ont révélé avoir étendu leur partenariat pour créer une carte graphique GeForce RTX 3080 Noctua Edition. Cette décision était probablement une réponse aux passionnés qui se posaient la question évidente : pourquoi appliquer l’expertise de Noctua à une carte Ampère de milieu de gamme mais pas à l’un de ses frères et sœurs haut de gamme ?

Le RTX 3080 n’est en aucun cas le meilleur absolu en termes de performances – ce titre irait au RTX 3090 Ti, plus gourmand en énergie et plus cher. Cependant, il s’en rapproche, et maintenant il peut le faire sans ressembler à un petit moteur à réaction. Comme le RTX 3070 Noctua Edition, il est livré avec une paire de ventilateurs NF-A12x25 120 mm et un dissipateur thermique plus grand que le modèle Asus TUF.

Noctua dit que le RTX 3080 était un défi plus important que le RTX 3070 compte tenu de l’enveloppe de puissance de 340 watts (contre 290 watts dans le cas de cette dernière carte). Bien qu’il ne réduise pas plus de quelques degrés Celsius pendant le chargement du cœur du GPU, la plus grande différence se situera dans le département VRAM où les cartes Ampère haut de gamme ont tendance à chauffer assez. Noctua revendique des températures VRAM jusqu’à 14 degrés inférieures, mais cela dépendra des paramètres de ventilateur que vous utilisez.

Là où les ventilateurs de Noctua brillent le plus, c’est en ayant une signature sonore inférieure à la configuration typique des ventilateurs sur la plupart des cartes graphiques, y compris les modèles Asus TUF relativement silencieux. Le RTX 3080 Noctua Edition est censé être 4,5 dB(A) plus silencieux en moyenne et près de 9 dB(A) plus silencieux lorsque les ventilateurs fonctionnent à vitesse maximale.

Sinon, les spécifications de la carte Noctua’d sont inchangées par rapport au modèle TUF – un GPU GA102 (8 704 cœurs CUDA) avec une horloge de base de 1 440 MHz, des horloges boost de 1 785 MHz (mode jeu) et 1 815 MHz (mode OC) , associé à 10 gigaoctets de GDDR6X fonctionnant à 19 Gbit/s.

Il y a trois faits décevants à propos de cette nouvelle carte. La première est qu’Asus a choisi d’utiliser le modèle 10 gigaoctets du RTX 3080 au lieu de la variante plus récente équipée de 12 gigaoctets de mémoire GDDR6X. La société n’a pas encore révélé le prix de la RTX 3080 Noctua Edition, et elle ne sera disponible qu’en quantités limitées à partir du mois prochain.