Le plus grand fabricant de puces chinois affirme que la demande de smartphones et de PC a considérablement diminué

En un mot : le SMIC a annoncé que les confinements stricts en Chine, couplés à la guerre en cours en Ukraine, ont fait chuter considérablement la demande de smartphones et de PC. Cela n’aidera pas non plus à faire face à la crise mondiale des puces, car les usines de la société à Shanghai sont obligées de fonctionner à capacité réduite.

Le PDG du SMIC, Zhao Haijun, a déclaré aux analystes que la demande de smartphones, de PC et d’appareils électroménagers avait considérablement diminué.

SMIC est actuellement le plus grand fabricant de puces sous contrat en Chine et le 5e au niveau mondial, avec une part de marché de 5,3 % l’an dernier.

Zhao affirme que la guerre en Ukraine est en partie responsable de la chute des ventes, car de nombreuses entreprises ont cessé de vendre leurs produits en Russie, tandis que les citoyens ukrainiens ont réduit leurs dépenses non essentielles.

Cependant, les verrouillages stricts en Chine ont le plus d’impact sur les clients du SMIC, le PDG affirmant que les fournisseurs chinois de smartphones réduiraient les expéditions de 200 millions d’unités cette année, les obligeant à annuler les commandes de puces.

Cela signifie que les puces pour smartphones n’occuperont que 29 % de la capacité de fabrication totale de la fonderie, contre 50 % l’an dernier.

Les fermetures affectent également la production de SMIC car l’entreprise possède plusieurs usines à Shanghai, qu’elle n’a réussi à maintenir ouvertes que grâce à un système en boucle fermée (les rapports indiquent que plus de 60 % des travailleurs dorment et vivent dans les usines).

Même si l’entreprise prend des mesures pour réduire l’impact de ces fermetures et de la hausse des prix des matières premières, elle s’attend toujours à une perte de production de 5 % au deuxième trimestre.

Il convient de noter que le SMIC a enregistré des résultats financiers exceptionnels au premier trimestre, en particulier compte tenu des sanctions américaines auxquelles il a été confronté. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 1,84 milliard de dollars, une augmentation de 67% d’une année sur l’autre et un bénéfice net de 447 millions de dollars, en hausse de 182% en glissement annuel.