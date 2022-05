Des organismes vivants possibles découverts dans des cristaux de roche fossile vieux de 830 millions d’années

Grâce à des analyses sophistiquées, des scientifiques américains ont découvert d’éventuels micro-organismes vivants dans des cristaux de sel gemme (halite) vieux de 830 millions d’années.

Composés organiques, cellules procaryotes et eucaryotes dans des échantillons de sel gemme vieux de 830 millions d’années. Crédit : Géologie

Dans d’anciens cristaux de sel gemme (ou halite) datant d’il y a 830 millions d’années, des agrégats de composés organiques tels que des algues, des cellules procaryotes et eucaryotes ont été trouvés. L’aspect le plus surprenant de cette découverte est que certains des restes de micro-organismes préhistoriques – bien plus anciens que les dinosaures, qui ont vécu il y a entre 230 et 66 millions d’années – pourraient encore être vivants. À l’intérieur des inclusions fluides emprisonnées dans les cristaux, en fait, les conditions pourraient être réunies pour permettre à des colonies d’organismes minuscules de survivre pendant des ères géologiques entières. Il s’agit d’une découverte extraordinaire qui non seulement améliore notre connaissance de la vie sur Terre dans des conditions extrêmes, mais nourrit également l’espoir que la vie puisse également être présente sur d’autres planètes, en particulier sur Mars.

Les trois scientifiques Sara I. Schreder-Gomes, Kathleen C. Benison et Jeremiah A. Bernau du Département de géologie et de géographie de l’Université de Virginie-Occidentale ont découvert et décrit les agrégats de composés organiques au sein des très anciens cristaux de sel gemme. . Grâce à la collaboration du Geological Survey of Western Australia, les scientifiques ont pu analyser de précieux échantillons extraits il y a plus de 25 ans de la Formation de Browne, un gisement fossile de l’ère néoprotérozoïque (entre 1 milliard et 542 millions d’années) situé à l’Australie centrale, près du bassin des officiers. Dans cette zone de « terre kangourou », il y avait autrefois une mer salée très ancienne qui a été drainée, laissant d’importants gisements de sel gemme – un minéral cristallin formé à partir de chlorure de sodium – riche en informations précieuses pour les scientifiques.

Crédit : Sara Schreder – Gomes

Le professeur Schreder-Gomes et ses collègues ont analysé des échantillons de sel gemme vieux de 830 millions d’années grâce à des investigations optiques avancées telles que la pétrographie à lumière transmise et la pétrographie ultraviolette visible (UV-vis), combinées à d’autres techniques capables d’augmenter de 2000 fois la résolution puissance, mais sans gâcher l’échantillon. Les solides et liquides organiques identifiés dans les inclusions fluides « sont cohérents en taille, forme et réponse fluorescente avec les cellules procaryotes et eucaryotes et avec les composés organiques », ont écrit les trois scientifiques dans le résumé de l’étude. Parmi les organismes observés, des cellules d’algues brunes, oranges et jaunes, ainsi que des cocci procaryotes.

Détail surprenant, la fluorescence émise par certains de ces composés organiques est comparable à celle de micro-organismes modernes non altérés. Cela suggère que certains d’entre eux pourraient encore être vivants dans l’échantillon de halite. De plus, des agrégats viables similaires à ceux-ci ont été trouvés dans des échantillons de sel gemme d’il y a 250 millions d’années; les scientifiques n’excluent pas qu’ils puissent survivre encore beaucoup plus longtemps, près d’un milliard d’années. Dans ces inclusions fluides, qui sont générées dans les eaux salées de surface, il pourrait y avoir les conditions environnementales et les nutriments pour que des colonies d’organismes minuscules puissent survivre pendant de très longues périodes, à l’abri des radiations capables de tout anéantir.

Crédit : Sara Schreder – Gomes

Bien entendu, des investigations complémentaires et plus approfondies seront nécessaires pour déterminer si certains de ces agrégats de composés organiques sont effectivement viables ; pour l’instant, les scientifiques se sont limités à des investigations optiques non invasives afin de ne pas endommager les précieux échantillons. Le résultat de l’étude laisse espérer que des micro-organismes similaires et leurs signatures biologiques pourront être détectés dans les sédiments chimiques de Mars et d’autres environnements extraterrestres. Les détails de la recherche « Des micro-organismes vieux de 830 millions d’années dans des inclusions fluides primaires dans l’halite » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Geology.