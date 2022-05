Test de l’AMD Radeon RX 6750 XT : "Overclocking d’usine"

La nouvelle Radeon RX 6750 XT est une mise à jour mineure d’AMD par rapport au GPU RX 6700 XT sorti il ​​y a environ un an. Ce rafraîchissement n’est pas différent de la Radeon RX 6650 XT que nous avons examinée la semaine dernière, où après quelques ajustements, le nouveau modèle a gagné environ 6 % de performances en plus en moyenne par rapport à la RX 6600, pour une augmentation de prix de 5 %.

Le RX 6750 XT dispose d’un overclock de base de 19 MHz… pas 19%, 19 MHz, mais vous obtenez une mémoire 18 Gbps plus rapide, ce qui se traduit par une augmentation de 12,5 % de la bande passante mémoire par rapport au RX 6700 de l’année dernière. Il y a également une augmentation de 9 % de la puissance de la carte et c’est tout. Oh attendez, non ce n’est pas le cas. Vous êtes également confronté à une augmentation de 15 % du PDSF qui est passé de 480 $ à 550 $.

Nous analyserons à quel point le 6750 XT est un « accord » dans notre segment de coût par image vers la fin de l’examen. Pour les tests, nous avons les modèles MSI Gaming X Trio et Sapphire Nitro+, deux excellentes cartes.

Pour les tests, tous les GPU AMD et Nvidia ont été cadencés selon leurs spécifications officielles, sans overclocking d’usine. Toutes les données collectées sont fraîches pour cet examen et ont été recueillies au cours de la semaine dernière à l’aide d’un système Ryzen 7 5800X3D équipé de 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 à double rangée et double canal sur l’Asus ROG Crosshair VIII Extreme en utilisant la dernière BIOS prenant en charge le microcode AGESA 1207.

Nous avons testé 11 jeux en 1080p, 1440p et 4K, mais comme les résultats sont assez répétitifs nous n’avons pas jugé nécessaire d’entrer dans trop de détails, vous en conviendrez une fois que vous les aurez vus. Nous regarderons néanmoins la moyenne de 11 jeux à toutes les résolutions et l’analyse du coût par image.

Repères

En commençant par Rainbow Six Extraction, nous constatons que le 6700 XT et le RTX 3060 Ti sont à égalité, ce qui est un bon résultat pour AMD dans le climat actuel étant donné que le 6700 XT est beaucoup moins cher. Sur la base des prix actuels de Newegg, le 6700 XT est en baisse à 490 $ tandis que le 3060 Ti est à 590 $.

Le 6750 XT devrait s’installer à 570 $, du moins sur la base des prix actuels, ce qui le placerait très près du 3060 Ti en termes de prix et dans cet exemple, il est 8 % plus rapide. Comparé au RTX 3070, il n’est que 2 % plus lent, mais nous estimons qu’il est environ 19 % moins cher, donc un excellent résultat pour AMD sur le marché actuel.

Cela dit, il n’est que 7 % plus rapide que le 6700 XT, de sorte qu’une augmentation de prix de 15 % est un peu rude, franchement, vous feriez mieux d’overclocker le 6700 XT, ce qui est essentiellement tout ce qu’AMD a fait.

Les GPU GeForce s’en sortent mieux à 1440p et ici, le 6750 XT ne peut correspondre qu’au 3060 Ti, ce qui rend le RTX 3070 13% plus rapide. Le plus décevant est peut-être que le rafraîchissement n’est que 4% plus rapide que le 6700 XT.

À 4K, les marges changent à nouveau, le 6750 XT est 8% plus rapide que le 6700 XT, ce qui, selon nous, est le meilleur scénario. Il correspondait à nouveau au RTX 3060 Ti, le marquant cette fois à peine 5% plus lent que le RTX 3070.

Ensuite, nous avons Watch Dogs: Legion et le 6750 XT est très impressionnant ici par rapport à la concurrence GeForce, bien que plutôt décevant par rapport au 6700 XT car il n’était que 4% plus rapide. Un mauvais résultat par rapport à ce que c’est rafraîchissant, mais super par rapport au RTX 3070 car il était 22% plus rapide.

Cette marge a été réduite à 1440p, mais le 6750 XT était toujours 13% plus rapide que le RTX 3070, ce qui est un excellent résultat compte tenu du prix beaucoup moins cher de ce GPU. Bien sûr, payer 15% de plus pour le 6750 XT par rapport au 6700 XT est un peu difficile étant donné qu’il n’était que 5% plus rapide.

Comme d’habitude, l’architecture Ampere de Nvidia est bien mieux exploitée en 4K alors que l’inverse est vrai pour RNDA2, qui devient contraint en bande passante. En conséquence, le RTX 3070 correspond désormais au 6750 XT. Le 6750 XT était 6% plus rapide que le 6700 XT.

Passant à Shadow of the Tomb Raider, nous constatons qu’à 1080p, le 6750 XT était bon pour 139 ips, ce qui le rend 7% plus rapide que le 6700 XT pour ce qui équivaut essentiellement aux performances du RTX 3070.

À 1440p, le 6750 XT s’est retiré à une marge de 9% par rapport au 6700 XT et cela lui a permis de s’en tenir au RTX 3070 qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, compte tenu des prix actuels, c’est un bon résultat pour AMD.

Alors que nous passons au 4K, le RTX 3070 est capable de devancer le 6750 XT avec une marge de 5 % et est désormais à égalité avec le RTX 3060 Ti et à peine 8 % plus rapide que le 6700 XT d’origine.

The Outer Worlds a été ajouté à la liste des jeux de révision du premier jour, car ce titre équilibre ce qui est maintenant l’échantillon de 11 jeux pour représenter plus étroitement les marges observées entre les produits AMD et Nvidia concurrents sur nos 50 tests de jeux massifs.

Comme de nombreux titres Unreal Engine 4, celui-ci favorise les GPU GeForce et nous le constatons car même le RTX 3060 Ti est plus rapide que le 6750 XT, qui n’était que 7% plus rapide que le 6700 XT d’origine.

Le passage à 1440p favorise davantage les GPU GeForce et maintenant le 6750 XT est 6% plus lent que le RTX 3060 Ti et 14% plus lent que le RTX 3070. Pendant ce temps, il était 7% plus rapide que le 6700 XT, et ce que nous sommes arrivés à attendez-vous à des gains minuscules.

Ensuite, à 4K, les GPU GeForce s’éloignent davantage et maintenant le 6750 XT est 7% plus lent que le RTX 3060 Ti et 18% plus lent que le RTX 3070. Malheureusement, la mémoire GDDR6 plus rapide n’a pas beaucoup aidé car nous voyons un 4 % d’augmentation par rapport au 6700 XT.

À ce stade, nous avons élaboré le 6750 XT si nous ne l’avions pas déjà fait avec un rapide coup d’œil aux spécifications. Nous terminerons donc avec F1 2021. À 1080p, le 6750 XT était à peine 5 % plus lent que le RTX 3070 et 7 % plus rapide que le 6700 XT et le RTX 3060 Ti.

Ensuite, à 1440p, il était 7% plus lent que le RTX 3070, 3% plus rapide que le 3060 Ti et 9% plus rapide que le 6700 XT.

Les résultats 4K sont un peu explosifs et maintenant même le RTX 3060 Ti est un peu plus rapide que le 6750 XT tandis que le RTX 3070 est 20 % plus rapide. Pendant ce temps, le 6750 XT n’était que 5% plus rapide que la version originale.

Consommation d’énergie

Un rapide coup d’œil à la consommation totale d’énergie montre que le 6700 XT a poussé l’utilisation à 336 watts, ce qui signifie que le 6750 XT a augmenté la consommation du système de 13 %, ce qui est significatif compte tenu des gains de performances à un chiffre que nous venons de voir.

Le résultat n’est pas surprenant car AMD overclocke le 6750 XT au-delà de sa fenêtre d’efficacité. Par rapport aux RTX 3060 Ti et RTX 3070, la consommation d’énergie du 6750 XT est néanmoins raisonnable.

Résumé des performances

En termes de performances, la Radeon RX 6750 XT a l’air bien par rapport aux RTX 3060 Ti et 3070 sur les quelques jeux que nous venons de regarder, mais n’était pas vraiment excitante assise à côté de la 6700 XT. Pour avoir une meilleure idée de leur classement, jetons un coup d’œil à notre moyenne sur 11 matchs…

À partir des données moyennes 1080p, le 6750 XT sort 6% plus rapidement que le 6700 XT, ce qui n’est pas génial compte tenu de la hausse de prix de 15%. Inséré dans un graphique, le résultat en lui-même semble bon, car il est un peu plus rapide que le RTX 3070 beaucoup plus cher et seulement légèrement plus lent que le RTX 3070 Ti, qui est encore plus cher.

Cela dit, le 6700 XT est évidemment une meilleure valeur compte tenu des PDSF, mais c’est aussi une meilleure valeur étant donné que vous pouvez simplement l’overclocker vous-même pour des niveaux de performances de 6750 XT.

L’augmentation de la résolution à 1440p voit le 6750 XT et le RTX 3070 au coude à coude, et le modèle actualisé est 5% plus rapide que l’original.

Ensuite, à 4K, le 6750 XT était 6% plus rapide que le 6700 XT et cela signifiait qu’il était maintenant 6% plus lent que le RTX 3070.

Coût par image

Nous allons d’abord examiner une comparaison de PDSF, juste pour le fun puisque cela ne nous dira rien. Si les GPU de cette génération devaient se vendre au PDSF, il y aurait des comparaisons intéressantes…

Le RTX 3060 Ti serait les genoux de l’abeille pour les acheteurs de valeur, avec un coût de seulement 4,54 $ par image selon nos 11 données de jeu, ce qui le rend 17 % moins cher par image que le 6600 XT et 13 % moins cher que le 6700 XT. Mais dans le haut de gamme du marché, les RX 6800 et 6800 XT auraient semblé assez bons avec le 6800 XT avec une remise de 12% par image par rapport au RTX 3080.

Mais aucun de ces prix n’est réel dans les rayons des magasins. Cependant, nous avons pensé qu’ils valaient la peine d’être montrés car le PDSF par rapport à la réalité (une cible mouvante) est une comparaison assez intéressante…

En regardant les prix typiques observés chez Newegg en ce moment, nous voyons les GPU Radeon occuper le haut du graphique avec les GPU GeForce occupant principalement la moitié inférieure, un contraste assez frappant.

Parmi les GPU comparés dans cette revue, le 6700 XT se démarque, ne coûtant que 5,32 $ par image, ce qui en fait un énorme 21% moins cher que le 3060 Ti et 26% moins cher que le RTX 3070. C’est une énorme économie de coûts.

Le 6750 XT fait un peu reculer AMD, augmentant le coût par image de 10 %. Ce n’est pas génial, mais le 6750 XT est toujours 12% moins cher par image par rapport au RTX 3060 Ti et 19% moins cher que le RTX 3070. Nous pensons que tout ce qui dépasse 10% fait des GPU Radeon une option viable face à beaucoup plus faible performances de ray tracing et technologie de mise à l’échelle moins mature.

Refroidissement

En termes de performances de refroidissement des modèles Sapphire et MSI que nous avons sous la main, le MSI 6750 XT Gaming X Trio est un modèle à triple ventilateur qui a culminé à seulement 66 ° C avec une vitesse de ventilateur de 1350 tr/min, ce qui en fait un modèle cool et silencieux. Les cœurs cadencés généralement à 2680 MHz, ce qui est un bon résultat dans l’ensemble.

Le Sapphire 6750 XT Nitro + était légèrement meilleur, abaissant la température maximale à 63 ° C avec une vitesse de ventilateur de 1250 tr / min, et en plus de cela, les cœurs avaient en moyenne une fréquence d’horloge plus élevée à 2720 MHz. Le Nitro + dispose également d’un double BIOS, une fonctionnalité intéressante à avoir sur les cartes graphiques à plus de 300 $.

Ce que nous avons appris

La Radeon RX 6750 XT est un lancement décevant à côté de ce qu’AMD avait déjà sur le marché. C’est essentiellement le même GPU avec un petit overclock d’usine qui représente un petit gain de vitesse, et puis il y a la hausse des prix.

Les fans d’AMD discuteront de l’inflation, de l’augmentation des frais d’expédition, etc., et nous sommes conscients de ces facteurs. Notre point est simplement que cette nouvelle version ne vous offre rien, ou certainement rien que vous n’auriez pu réaliser auparavant avec le 6700 XT et un peu de savoir-faire OC.

Du point de vue d’AMD, la raison pour laquelle ils font cela est évidente. Même avec la hausse de prix de 15%, le 6750 XT offre toujours une valeur compétitive par rapport aux GPU Nvidia au détail et avec Nvidia toujours capable de vendre facilement plus d’AMD, ils pourraient tout aussi bien augmenter les marges bénéficiaires car il est peu probable qu’il dissuade davantage les ventes.

AMD nous assure que l’offre de 6700 XT ne sera pas affectée et que ces modèles continueront à se vendre tels qu’ils étaient, ce qui signifie qu’ils offrent simplement aux joueurs plus d’options avec le 6750 XT. Si c’est vrai, alors ce n’est pas un problème. Cependant, nous ne sommes pas sûrs de croire AMD quand ils disent que le 6700 XT continuera d’exister et de se vendre à un prix inférieur, cela n’a pas de sens pour eux de le faire, mais nous supposons que nous verrons comment cela se déroulera à l’heure.

Au moment d’écrire ces lignes, la Radeon 6750 XT à 570 $ semble être une bien meilleure affaire que la RTX 3070 à 700 $, et peut-être une meilleure affaire que la RTX 3060 Ti à 590 $, selon votre position sur le ray tracing et le DLSS, bien que nous devrait noter que le premier n’est pas excellent à ces niveaux de performance. Enfin, nous préciserons que nous ne vous recommandons même pas d’envisager le 6750 XT à 570 $, le 6700 XT à 490 $ est une bien meilleure affaire et un bien meilleur achat que même le RTX 3060.

