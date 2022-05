Netflix sous pression travaille sur du contenu en direct

TL;DR : On dit depuis longtemps que Netflix remplace la télévision traditionnelle. Si un rapport récent est exact, il pourrait bientôt devenir beaucoup plus semblable à la télévision non Internet en diffusant du contenu en direct. Cela pourrait conduire à la diffusion en direct d’émissions de vote populaires, de sports et d’émissions comiques sur la plate-forme.

Deadline rapporte que Netflix « explore » actuellement le lancement de la diffusion en direct et a confirmé que la capacité en est aux premiers stades de développement. La publication note que la fonctionnalité pourrait être utilisée pour inciter le public à voter en direct pour des concours de talents, ce que nous voyons beaucoup à la télévision traditionnelle.

La comédie en direct pourrait être une autre utilisation principale de la diffusion en direct. Le premier festival Netflix est une blague a eu lieu plus tôt cette année, avec des performances de plus de 300 comédiens, dont Dave Chappelle, Larry David, Bill Burr et Jerry Seinfeld. Environ 12 des émissions ont été filmées et seront diffusées sur Netflix ce mois-ci et en juin, mais beaucoup aiment regarder la comédie en direct, même si Netflix la retarderait probablement légèrement pour éviter des incidents comme Dave Chappelle attaqué sur scène pendant l’événement.

Disney +, qui a ajouté 8 millions de nouveaux abonnés au dernier trimestre alors que Netflix a perdu des abonnés pour la première fois, a diffusé en direct les Oscars en février et diffusera en direct l’émission de danse des célébrités Dancing with the Stars plus tard cette année.

Netflix est peut-être encore le roi du streaming, mais sa couronne a récemment glissé. Une autre hausse des prix en janvier a contribué à la baisse inattendue du nombre d’abonnés. Depuis lors, il a parlé de niveaux financés par la publicité et de répression du partage de mots de passe ; il a également licencié le personnel du site de fans Tudum. La diffusion en direct pourrait aider les choses, mais un rapport récent suggère que nous pourrions simplement avoir atteint le pic d’abonnement.