Nouveau médicament oral efficace contre le lymphome : 80% des tumeurs réduites, 1 patient sur 5 guéri

Le médicament oral zanubrutinib a réduit 80 % des tumeurs chez les patients atteints de lymphome de la zone marginale et 1 sur 5 s’est rétabli. Il s’est avéré sûr et bien toléré.

Un nouveau médicament oral appelé zanubrutinib (nom de marque Brukinsa) s’est avéré efficace dans la lutte contre deux types de lymphomes non hodgkiniens : le lymphome de la zone marginale (MZL) et le lymphome folliculaire (FL), pour lesquels il existe un petit nombre de traitements. Les lymphomes sont des cancers qui affectent les cellules du système lymphatique ; dans le cas spécifique de MZL et FL les lymphocytes B, principalement responsables de la production d’anticorps. Le médicament a considérablement réduit le nombre de cancers – en particulier chez ceux atteints de MZL – et un patient sur cinq est complètement guéri de la maladie.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Rogel Cancer Center et de l’Université du Michigan, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Waitemata District Health Board (Nouvelle-Zélande) a déterminé l’efficacité du zanubrutinib contre les deux formes de lymphome non hodgkinien. , Niguarda Cancer Center of Niguarda Hospital, Mayo Clinic, Dong-A University Hospital (Corée du Sud), BeiGene Company, University of Sydney (Australie) et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Tycel Phillips, hématologue à la faculté de médecine de l’Université du Michigan, sont parvenus à leurs conclusions après avoir testé le médicament sur 53 patients atteints de lymphome de la zone marginale et 33 atteints de lymphome folliculaire, tous avec une forme récurrente et réfractaire de tumeur maligne.

Les cellules d’un lymphome. Crédit : Institut national du cancer / Instituts nationaux de la santé

Le zanubrutinib administré par voie orale a réduit 80 % des tumeurs chez les patients atteints de lymphome de la zone marginale et un sur cinq s’est rétabli ; l’efficacité avait moins d’impact contre le lymphome folliculaire, avec 36,4 % des tumeurs en diminution, mais toujours 18,2 % des patients en rémission de la maladie. Le médicament était généralement bien toléré et sans danger ; les principaux effets secondaires étaient les éruptions cutanées, la leucopénie (diminution du taux de globules blancs), la fièvre, la diarrhée, les ecchymoses, etc. Les scientifiques ont rapporté que la plupart des événements indésirables étaient de grade 2 ou moins, sans rapport de fibrillation auriculaire. Deux patients ont nécessité une réduction de dose, tandis que quatre ont dû interrompre le traitement en raison d’effets indésirables.

« Des options de traitement offrant une meilleure tolérance et un meilleur contrôle de la maladie étaient indispensables pour le lymphome de la zone marginale et le lymphome folliculaire », a déclaré le professeur Tycel Phillips dans un communiqué de presse. « Bien que la petite taille de cette étude limite les conclusions globales, les résultats d’innocuité et d’efficacité mettent en évidence le potentiel du zanubrutinib en tant que complément aux thérapies disponibles pour ces cancers », a ajouté l’expert. Par ailleurs, à ce jour, la chimiothérapie s’est avérée inefficace contre ces deux formes de pathologies oncologiques. Le nouveau médicament est techniquement un « inhibiteur de Bruton tyrosine kinase », une enzyme impliquée dans le développement des lymphocytes B (qui prolifèrent de manière incontrôlable dans les deux lymphomes étudiés).

Grâce à son efficacité et au profil bénéfice/risque jugé favorable, les scientifiques pensent que le zanubrutinib pourrait être une thérapie valable en plus de celles déjà disponibles pour les lymphomes. Les détails de la recherche « Monothérapie au zanubrutinib dans le lymphome non hodgkinien indolent en rechute / réfractaire » ont été publiés dans la revue scientifique Blood Advances.