Parce que les anti-inflammatoires comme l’ibuprofène peuvent augmenter le risque de douleur chronique

Les anti-inflammatoires, paradoxalement, bien qu’efficaces contre les douleurs aiguës peuvent déclencher des douleurs chroniques. Voici comment.

Cela peut sembler absurde, mais les anti-inflammatoires que nous utilisons couramment pour combattre la douleur peuvent augmenter le risque de douleur chronique. En d’autres termes, l’ibuprofène et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui sont des analgésiques à court terme peuvent avoir un effet négatif sur la douleur à long terme. La raison en est qu’ils interfèrent avec le processus inflammatoire qui se produit naturellement lorsque vous ressentez de la douleur pour une raison quelconque (comme une blessure) ; le bloquer ne ferait que produire de la douleur plus longtemps et plus difficile à traiter. Pour cette raison, les scientifiques suggèrent de reconsidérer la façon dont nous traitons la douleur, en passant aux analgésiques mais pas aux anti-inflammatoires.

Pour découvrir que les anti-inflammatoires peuvent augmenter le risque de douleur chronique, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques canadiens du Centre Alan Edwards de recherche sur la douleur de l’Université McGill à Montréal, qui a collaboré avec des collègues du Département de médecine et de chirurgie du l’Université de Parme, le Département d’anesthésiologie, de douleur et de médecine palliative de l’Université Radboud de Nimègue (Pays-Bas), l’Université de Caroline du Nord, la polyclinique de Monza et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par la professeure Luda Diatchenko, chargée de cours à la Faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé bucco-dentaire de l’Université canadienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé en profondeur les mécanismes de la douleur chez les patients et dans des modèles murins (souris).

Dans un premier temps, le professeur Diatchenko et ses collègues se sont concentrés sur les granulocytes neutrophiles, un type de globule blanc spécialisé dans la protection de l’organisme contre les infections mais qui joue également un rôle fondamental dans la douleur. En analysant l’activité des gènes chez les personnes qui utilisaient des anti-inflammatoires pour lutter contre la lombalgie, ils ont découvert que les gènes liés aux neutrophiles étaient régulés à la hausse chez ceux qui s’étaient remis de la douleur, alors qu’ils ne l’étaient pas chez ceux qui avaient une douleur persistante à la fin du traitement ( de trois mois). La même situation a été constatée chez les personnes atteintes de troubles temporo-mandibulaires, qui provoquent des douleurs dans les muscles associés à la mâchoire et aux oreilles. « Les neutrophiles dominent les premiers stades de l’inflammation et préparent le terrain pour la réparation des lésions tissulaires. L’inflammation se produit pour une raison et il semble dangereux d’y intervenir », a déclaré le co-auteur de l’étude, le professeur Jeffrey S. Mogil, dans un communiqué de presse.

Dans la phase suivante de la recherche, les scientifiques ont impliqué les souris, les soumettant à diverses expériences. Chez ceux où les neutrophiles étaient bloqués, par exemple, la douleur chronique était prolongée jusqu’à dix fois, tandis que chez ceux traités avec des anti-inflammatoires, la douleur durait plus de deux fois plus longtemps que chez ceux non traités. D’autre part, l’injection périphérique de neutrophiles et de protéines S100A8/A9 qui sont normalement produites par les neutrophiles a, quant à elle, évité la prolongation de la douleur due à l’utilisation d’un anti-inflammatoire. De plus, en analysant les données de plus de 500 000 patients de la UK Biobank, les scientifiques ont observé que les personnes qui traitaient la douleur aiguë avec des anti-inflammatoires étaient plus susceptibles de souffrir de douleur chronique pendant 2 à 10 ans que celles qui utilisaient d’autres analgésiques. En résumé, tous ces résultats montrent qu’interférer avec le processus inflammatoire naturel déclenché par les neutrophiles par l’utilisation d’anti-inflammatoires (tels que les AINS) peut avoir un effet positif à court terme sur la douleur, mais il existe un risque de le déclencher. chronique.

« Nos résultats suggèrent qu’il est peut-être temps de reconsidérer la façon dont nous traitons la douleur aiguë. Heureusement, la douleur peut être arrêtée par d’autres moyens qui n’impliquent pas d’interférence avec l’inflammation », a déclaré le professeur Massimo Allegri de la polyclinique de Monza. « Ces résultats devraient être suivis d’essais cliniques comparant directement les anti-inflammatoires avec d’autres analgésiques qui soulagent la douleur mais n’arrêtent pas l’inflammation », a fait écho le professeur Diatchenko. Les détails de la recherche « La réponse inflammatoire aiguë via l’activation des neutrophiles protège contre le développement de la douleur chronique » ont été publiés dans la revue scientifique Science Translational Medicine.