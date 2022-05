Vous pouvez désormais voter pour les meilleures applications du Microsoft Store

Microsoft a lancé le Microsoft Store App Awards 2022un concours annuel où la communauté choisit les meilleures applications du Microsoft Store dans chacune des trois catégories suivantes : gestion de fichiers, utilitaire et plate-forme ouverte.

« Nous aimerions reconnaître les applications qui sont étonnantes, belles et utiles, celles qui rendent votre journée meilleure, plus productive et plus agréable. Ce vote concerne vous et les applications que vous aimez », déclare Microsoft sur le site Web qui contient le formulaire de vote.

Applications nominées pour les Microsoft Store Awards 2022

Gestion de fichiers

HEIC à JPEG

balise mp3

8Zip

Commandant du métro

IrfanVoir64

Fichiers Shrestha

Rufus

des dossiers

Un commandant

nanazip

Coup d’oeil

Utilitaire

PartagerX

MonASUS

2fast – Authentificateur à deux facteurs

Test de vitesse par Ookla

Enregistreur d’écran fluide

torrex

Extraits d’écran

Analyseur Wi-Fi

Visionneuse de photos Visum

Plate-forme ouverte (modifier Windows)

Espace de travail d’encre

OreilleTrompette

Flyouts modernes

TranslucideTB

Copier et coller

To arrondi

Thème dynamique

fond d’écran animé

Mode sombre automatique

Recherche fluide

Le vote a déjà commencé. Vous avez un délai maximum du 17 mai 2022. Dépêchez-vous et choisissez vos applications préférées ! Quels sont les vôtres? je voterai pour des dossiers, Enregistreur d’écran fluide Oui Mode sombre automatique.