Souris plus âgées rajeunies par infusion de liquide céphalo-rachidien : possible élixir de vie

Grâce à des infusions de liquide céphalo-rachidien extrait de jeunes souris, une équipe de recherche internationale a réussi à rajeunir le cerveau de souris plus âgées.

Les capacités cognitives des souris âgées ont été améliorées grâce à des injections de liquide céphalo-rachidien extrait de souris jeunes. Le résultat était très similaire à un véritable rajeunissement cérébral, qui assurait des performances de mémoire significativement meilleures après le traitement. Un résultat similaire a été obtenu grâce à l’infusion d’un facteur de croissance capable d’améliorer l’activité des oligodendrocytes, cellules responsables de la production de myéline, la gaine qui isole et protège les fibres des cellules nerveuses. Les deux expériences pourraient déboucher sur un véritable élixir de longue jeunesse, même si les recherches sont encore en phase initiale et surtout cantonnées à des tests sur des modèles murins (souris), qui ne sont pas des êtres humains et il n’est donc pas certain que les mêmes processus puissent être reproduit.

La découverte que les infusions de liquide céphalo-rachidien extraites de jeunes souris peuvent rajeunir le cerveau de souris plus âgées a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de la Stanford University School of Medicine, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de bioinformatique clinique de l’Université de la Sarre ( Allemagne), l’Institut de recherche sur les vétérans de Palo Alto, l’Académie Sahlgrenska de l’Université de Göteborg (Suède) et d’autres centres de recherche. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Tal Iram, professeur au département de neurologie et sciences neurologiques de l’université américaine, se sont concentrés sur le liquide céphalo-rachidien puisque sa composition change avec l’âge et les différences que l’on retrouve peuvent être de véritables biomarqueurs de la maladie, comme Le professeur Iram a précisé à Sciencealert. Le liquide céphalo-rachidien, également connu sous le nom de LCR ou liquide céphalo-rachidien, est un liquide incolore qui imprègne le tissu nerveux dans un rôle de protection, de perfusion, d’alimentation, de régulation de la pression artérielle, etc.

Pour comprendre le potentiel du liquide céphalo-rachidien, les scientifiques ont soumis des souris âgées à une série d’expériences. Tout d’abord, ils entraînaient les rongeurs à marcher dans un labyrinthe, où des dalles lumineuses ou « sonores » au sol donnaient de légères décharges électriques aux pieds. Dans l’étape suivante, ils ont divisé les souris en deux groupes ; le premier a été infusé avec du liquide céphalo-rachidien de très jeunes souris, âgées d’à peine dix semaines, le second a fait office de groupe témoin classique. Dans la troisième phase de l’expérience, les vieilles souris ont été remises dans le labyrinthe avec les « pièges » et les scientifiques ont observé leur comportement. Il a été constaté que les souris qui recevaient du LCR avaient une plus grande tendance à s’arrêter aux morceaux tremblants parce qu’elles se souvenaient mieux de l’expérience négative passée. En termes simples, les infusions du liquide avaient rajeuni le cerveau des souris avec une mémoire améliorée. Comment est-ce possible? Comme expliqué par les auteurs de l’étude, le liquide céphalo-rachidien plus jeune a activé les voies de signalisation du facteur de croissance des fibroblastes (FGF), qui à leur tour, avec des événements en chaîne, ont conduit à la maturation et à la prolifération des oligodendrocytes dans l’hippocampe. ; cette dernière, en produisant plus de myéline, a favorisé la signalisation neuronale et donc amélioré les capacités cognitives/mnémotechniques des souris.

Comme indiqué, le professeur Iram et ses collègues ont obtenu un résultat similaire avec l’infusion du facteur de croissance des fibroblastes 17 (Fgf17) seul, suffisant pour déclencher la chaîne vertueuse qui catalyse la production de myéline par les oligodendrocytes. Le blocage de ce facteur de croissance chez les jeunes souris, en revanche, a eu des effets négatifs sur leur cognition. « Cela suggère que Fgf17 est non seulement capable d’induire certains des effets bénéfiques du liquide céphalo-rachidien chez les souris juvéniles, mais il semble également nécessaire qu’un jeune cerveau fonctionne à son plein potentiel », a déclaré le co-auteur de l’étude à MedPage Today. Tony Wyss-Coray.

Il est encore trop tôt pour savoir si à partir de ces expériences il sera possible d’obtenir un élixir capable de rajeunir notre cerveau, cependant la route semble très prometteuse. Les résultats de la recherche « Le jeune CSF restaure l’oligodendrogénèse et la mémoire chez les souris âgées via Fgf17 » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.