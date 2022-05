Disney + a ajouté près de 8 millions de nouveaux abonnés alors que Netflix se brouille

La vue d’ensemble : Disney au cours du trimestre se terminant le 2 avril a ajouté 7,9 millions de nouveaux abonnés à son service de streaming homonyme, portant le nombre total de clients payants aux États-Unis et au Canada à 44,4 millions. À titre de comparaison, Netflix a déclaré avoir perdu 200 000 abonnés dans son dernier rapport sur les résultats.

Malgré la perte, Netflix conserve une avance significative sur la concurrence avec environ 222 millions de clients payants dans les livres. La société s’attend à perdre quelques millions d’abonnés supplémentaires au cours du trimestre en cours, mais aura toujours des kilomètres d’avance sur tout le monde. À la fin du dernier trimestre, par exemple, les abonnés mondiaux à HBO Max et HBO totalisaient 76,8 millions.

Disney + compte désormais 137,7 millions d’abonnés dans le monde, soit une augmentation de 33% d’une année sur l’autre. Les autres principales plateformes de streaming de Disney, ESPN+ et Hulu, ont augmenté le nombre d’abonnés à 22,3 millions et 45,6 millions, respectivement. Collectivement, les services DTC de Disney comptent désormais plus de 205 millions d’abonnés.

Disney a augmenté ses revenus de 23% même après avoir dépensé 1 milliard de dollars pour résilier tôt un accord de licence avec un client et déplacer ledit contenu vers son propre service. Disney n’a pas précisé avec quelle société l’accord était conclu, mais Variety et The Hollywood Reporter pensent qu’il s’agissait probablement de Netflix.

Même avec la croissance, Disney n’a pas atteint les prévisions de Wall Street. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 20,05 milliards de dollars, mais Disney n’a généré que 19,25 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 1,08 $ par action, moins que les 1,19 $ que Wall Street anticipait.

