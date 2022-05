Lego Optimus Prime se transforme sans avoir à reconstruire

LEGO 60243 City L’Arrestation en Hélicoptère, Quad, Moto, Camion, Jouet de Construction de Véhicules, Idée Cadeau Enfant dès 5 Ans

Ce set LEGO multi-véhicules inclut un quad tout-terrain, un jouet hélicoptère, une moto et un camion d’évasion pour recréer des courses-poursuites avec la police Ce jouet hélicoptère pour enfants est doté d'un aimant puissant permettant de soulever le véhicule d'évasion des criminels et peut accueillir 4 minifigures LEGO ! Ce set avec véhicules jouet inclut 4 minifigures LEGO : un policier, un escroc, Sam Grizzled et Snake Rattler ainsi que 3 diamants, des menottes et un pied-de-biche Les enfants peuvent soulever le véhicule d'évasion des criminels en attachant l'aimant de l'hélicoptère jouet au coffre-fort volé situé à l’arrière du camion Le guide numérique Instructions PLUS sur l'appli gratuite LEGO pour smartphones et tablettes permet aux enfants de zoomer, pivoter et visualiser le modèle tout en construisant Ce jouet LEGO police pour enfants amusant est un cadeau de Noël ou d'anniversaire idéal pour les filles et garçons fans de LEGO City et de jeux de rôle d'action Guide de construction facile à suivre et instructions de montage numériques en ligne gratuites Les sets LEGO City sur le thème de la police inspirent le jeu de rôle créatif et imaginatif