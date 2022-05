Des scientifiques font revivre des cellules oculaires humaines après leur mort

Ce succès ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies neurodégénératives, dont la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Il y a une vie après la mort, du moins pour certaines cellules de l’œil humain. Cela a été démontré par une équipe de recherche du John A. Moran Eye Center de l’Université de l’Utah en collaboration avec le Scripps Research Institute de La Jolla, en Californie, dans le cadre d’une expérience menée sur plus de 40 yeux prélevés sur des donneurs récemment décédés. L’équipe a notamment mis au point un processus capable d’éveiller les cellules photoréceptrices de la macula humaine, la partie centrale de la rétine responsable de notre vision distincte et de notre perception des détails. « Dans les yeux obtenus jusqu’à cinq heures après la mort du donneur, ces cellules réagissaient à une lumière vive, à des lumières colorées et même à de très faibles lueurs.», a expliqué Fatima Abbas, chercheuse au Moran Eye Center.

Abbas est l’auteur principal d’une nouvelle étude, qui vient d’être publiée dans la revue Nature, visant à comprendre comment les neurones meurent et à identifier les moyens potentiels de les réanimer. En utilisant la rétine humaine comme modèle du système nerveux central, l’équipe a réalisé un certain nombre de découvertes qui, écrivent les chercheurs, « permettra de nouvelles études sur le système nerveux central humain et soulèvera de nouvelles questions sur l’irréversibilité de la mort des cellules neuronales, ouvrant de nouvelles voies pour la réhabilitation visuelle« .

L’un des principaux obstacles surmontés par les chercheurs était celui lié aux dommages subis par les cellules en raison d’un manque d’oxygène. En ce sens, les chercheurs ont conçu une unité de transport spéciale qui, expliquent-ils, rétablit l’oxygénation et l’apport de certains nutriments, tout en ayant mis au point un appareil capable de stimuler la rétine et de mesurer l’activité de ses cellules. .

Grâce à cette approche, les chercheurs ont pu restaurer un signal électrique spécifique dans l’œil, appelé « onde b », en enregistrant pour la première fois ce signal dans des yeux humains. autopsie. « Nous avons pu faire dialoguer les cellules rétiniennes, comme elles le font dans l’œil vivant pour médier la vision humaine – a déclaré le professeur Frans Vinberg du Moran Eye Center et co-auteur principal de l’étude -. Des recherches antérieures avaient restauré une activité électrique très limitée dans les yeux des donneurs d’organes, mais cela n’a jamais été fait dans la macula, ni dans la mesure où nous avons maintenant démontré« .

Ce succès, expliquent les auteurs, ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude d’autres tissus neuronaux et le traitement des maladies neurodégénératives, dont certaines pathologies rétiniennes comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge.