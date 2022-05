Titan Slim, semblable à BlackBerry, multiplie par dix son objectif Kickstarter en une journée

En bref : existe-t-il toujours une demande pour les téléphones dotés de claviers physiques ? Un Kickstarter pour l’Unihertz Titan Slim le suggère définitivement. Le projet a dépassé son objectif de 50 000 $ en une journée et est actuellement à un peu moins d’un demi-million de dollars avec 27 jours restants.

Le développeur Unihertz est un vétéran en matière de financement de téléphones non conventionnels tels que les minuscules Atom et Jelly sur Kickstarter. Le Titan Slim n’est peut-être pas un très petit appareil, mais son clavier physique de style BlackBerry le fera ressortir dans la foule.

Ce n’est pas le premier téléphone Titan ; il rejoint le robuste Titan, qui est un appareil assez lourd, et le Titan Pocket, une version plus petite de l’original. Unihertz appelle le Titan Slim le téléphone le plus élégant et le plus moderne qu’il ait jamais fabriqué.

Les bailleurs de fonds peuvent obtenir un Titan Slim pour environ l’équivalent de 249 $, soit 25 % de réduction sur le montant habituel. Il n’offrira évidemment pas de spécifications phares à ce prix : un écran 1 280 x 720 de 4,2 pouces, pas de 5G, un chipset Mediatek Helio P70 2019 et des appareils photo avec lesquels vous ne voudriez pas capturer des moments mémorables, mais il a des empreintes digitales et les capacités de déverrouillage du visage, la prise en charge de la double carte SIM et ce clavier physique avec des touches remappables.

Après que les projets de lancement d’un nouveau téléphone BlackBerry aient été annulés plus tôt cette année, ceux qui aspirent encore à des téléphones avec des claviers physiques se retrouvent avec peu d’options. Il ressemble beaucoup au look du Titan Slim, malgré quelques critiques mitigées. Alors qu’il reste 27 jours, 1 915 contributeurs ont promis 481 210 $, soit près de dix fois l’objectif de 50 000 $.