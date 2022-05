Parce que 91% de la Grande Barrière de Corail australienne est devenue blanche

Affecté par le stress thermique dû aux eaux océaniques trop chaudes, le plus grand récif corallien du monde montre des dégâts le long des 2 300 kilomètres de corail.

Le blanchissement des coraux a affecté 91% de la Grande Barrière de Corail australienne. Cela a été révélé par un rapport dévastateur publié par la Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) qui montre comment les températures océaniques supérieures à la moyenne l’été dernier ont causé des dommages de stress thermique jugés mineurs à aigus le long des 2 300 km du système corallien.

« Les observations confirment les événements de blanchissement dans plusieurs récifs coralliens dans toutes les régions – lit une déclaration accompagnant le rapport -. Il s’agit du quatrième événement de blanchiment de masse depuis 2016 et du sixième à se produire sur la Grande Barrière de Corail depuis 1998 « . Les chercheurs ont expliqué qu’il s’agissait du premier événement de blanchiment de masse vérificateur dans les conditions de La Niña, un phénomène océanique au cours duquel la température de la partie équatoriale de l’océan Pacifique est inférieure à la moyenne.

Malgré La Niña, censée apporter un répit aux récifs du Pacifique occidental, les résultats de l’enquête annuelle du GBRMPA sur l’ensemble du récif indiquent que sur un total de 719 récifs surveillés par hélicoptères durant l’été austral 2021-22, ainsi 654 barrières (91%) ont montré des signes du phénomène destructeur. « Le blanchissement des coraux était largement cohérent avec la distribution spatiale de l’accumulation de stress thermique, avec un pourcentage plus élevé sur les récifs exposés au stress thermique le plus élevé accumulé au cours de l’été« .

Les régions de la Grande Barrière de Corail touchées par le blanchissement

Le blanchissement le plus grave, comme le montre la carte publiée dans le rapport, s’est produit dans la région centrale de la Grande Barrière de Corail, qui comprend les récifs de Cape Tribulation aux Whitsundays, avec une sévérité croissante dans les eaux peu profondes des récifs côtiers de Cooktown aux Whitsundays. , parmi les principales destinations touristiques.

Lissa Schindler, responsable de campagne pour l’Australian Marine Conservation Society, a déclaré que le rapport est « nouvelle dévastatrice pour tous ceux qui aiment les récifs coralliens« Et fournit »encore plus de preuves« Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre devrait être la priorité absolue. « Ce fut une année avec La Niña, normalement caractérisée par plus de nébulosité et de pluie – dit Schindler -. Cela aurait donc dû être un soulagement bienvenu pour notre récif, l’aidant à se rétablir, mais l’instantané montre que plus de 90% des récifs coralliens surveillés ont présenté un blanchissement.« .

« Bien que les blanchiments deviennent de plus en plus fréquents, ce n’est pas normal et il ne faut pas accepter que ce soit le cas. Nous devons briser le moule qui détruit notre récif corallien« .