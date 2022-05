Google tente à nouveau : voici les nouvelles lunettes de réalité augmentée qui traduisent les langues

Les lunettes Google sont capables de traduire en temps réel, dans leur propre langue, les propos de l’interlocuteur, qui apparaissent sur les verres sous forme de sous-titres.

Lors de la conférence I/O, Google a dévoilé ses dernières lunettes de Réalité Augmentée (AR). Dans la vidéo qui les voit comme protagonistes, on peut voir des personnes de cultures et de langues différentes communiquer entre elles grâce à des lunettes. Ceux-ci sont en effet capables de traduire en temps réel, dans leur propre langue, les propos de l’interlocuteur, qui apparaissent sur les lentilles sous forme de sous-titres. Chinois, anglais, espagnol : ce sont les idiomes qui sont apparus dans la vidéo, mais les possibilités sont nombreuses.

Comme l’a souligné The Verge, il s’agit d’une excellente décision de Google, car cela agirait comme une application qui tue par rapport aux modèles de lunettes AR sur lesquels travaillent d’autres entreprises concurrentes de la Silicon Valley. Le terme killer application désigne une application ou un logiciel qui connaît un tel succès qu’il stimule les ventes du matériel qui l’héberge. C’est ce qui est arrivé à PlayStation avec Crash Bandicoot, pour reprendre un exemple tiré du monde du jeu vidéo, très porté sur le concept d’application killer. Pour en revenir aux lunettes AR de Google, l’objectif est de délier cette technologie des smartphones. « Ces capacités AR sont déjà utiles sur les téléphones, et la magie prendra vie lorsque vous pourrez les utiliser dans le monde réel sans que la technologie ne vous gêne », a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google.

Au-delà de la vidéo montrée, la société n’a pas publié d’informations spécifiques sur le moment et le prix des nouvelles lunettes AR qui seront disponibles. Cependant, la présentation reste un avant-goût important de ce qui est possible avec cette technologie à l’avenir. En plus des lunettes, l’entreprise vise à implémenter la réalité augmentée dans d’autres appareils que les smartphones. « Chez Google, nous avons beaucoup investi dans ce domaine. Nous avons intégré la réalité augmentée dans de nombreux produits Google, de Google Lens à la recherche multiple, à l’exploration de scènes et aux vues en direct et immersives dans Maps », a déclaré Pichai.