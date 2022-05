Apple arrête la production d’iPod Touch, une ère est fermée

La motivation derrière le retrait du marché vient du peu d’utilisation. A ce jour, de moins en moins de personnes utilisent un deuxième appareil pour écouter exclusivement de la musique. Pas puisque le smartphone le permet.

La fin de l’ère de l’iPod est arrivée. Après les modèles Nano et Shuffle, c’est au tour de l’iPod Touch actuel de dire adieu au marché. Il s’agit du dernier appareil restant dans la gamme de lecteurs de musique d’Apple. Mardi, la société a annoncé par courrier qu’elle interromprait sa production et qu’elle ne serait disponible à l’achat que « jusqu’à épuisement des stocks ». Ainsi, une époque née il y a plus de 20 ans prend fin avec le lancement du premier iPod.

La motivation derrière le retrait du marché vient du peu d’utilisation. A ce jour, de moins en moins de personnes utilisent un deuxième appareil pour écouter exclusivement de la musique. Pas puisque le smartphone le permet, ainsi que d’innombrables autres fonctions. Lorsque Apple travaillait sur le premier modèle d’iPod, il savait que l’iPhone pouvait surpasser les lecteurs de musique. « Nous sommes devenus très clairs sur la menace posée par les téléphones portables. Ils commençaient à inclure la musique, la lecture MP3 », a déclaré Tony Fadell, l’un des développeurs de l’iPod original, à The Verge. Cependant, la société ne s’attendait pas à une domination totale des téléphones. « Chez Apple, tout ce qui a été essayé, du moins sous Steve [Jobs], il fallait l’envoyer car il était existentiel. Vous ne pouviez pas manquer de succès avec l’iPhone parce que vous cannibalisiez le business de l’iPod », a ajouté Fadell. La dynamique d’aujourd’hui est cependant très différente d’il y a vingt ans : aujourd’hui l’iPod n’est plus en mesure d’avoir son propre espace. .

Avec l’annonce de l’arrêt de la production, l’iPod deviendra effectivement une icône du passé. C’est pourquoi il est facile d’imaginer un avenir dans lequel les passionnés et les nostalgiques se consacreront à la création d’anciens projets de modification d’iPod ou d’expériences Web à saveur vintage. Aussi, il convient de noter que la fin de l’iPod Touch ne coïncide pas avec la fin des lecteurs de musique. Comme l’a souligné The Verge, la barre passe à des sociétés telles que Sony et Fiio. Le créneau des amateurs et passionnés reste sûr. Cependant, l’importance des iPod d’Apple est indéniable. En tant que tel, leur disparition imminente des rayons des magasins reste une perte majeure pour l’industrie.