Séisme record sur Mars, c’est le plus fort jamais enregistré sur une autre planète

Le séisme de magnitude 5 a été détecté par l’atterrisseur Insight de la NASA le 4 mai 2022.

L’atterrisseur Insight de la NASA a détecté le tremblement de terre le plus fort jamais enregistré sur Mars et sur n’importe quelle planète autre que la Terre : le séisme, de magnitude 5, s’est produit le 4 mai et s’ajoute à une longue liste de plus de 1 313 tremblements de terre détectés par Insight depuis son arrivée sur Mars en novembre 2018. Auparavant, le tremblement de terre le plus fort était de magnitude 4,2, détecté le 25 août 2021. Actuellement, les scientifiques de la NASA analysent toujours les données, mais les résultats obtenus jusqu’à présent sont si impressionnants qu’ils suscitent un « WOW » enthousiaste de la part de Thomas Zurbuchen, administrateur adjoint de la direction scientifique de la NASA, qui a partagé la nouvelle de l’événement sismique sur Twitter.

Un tremblement de terre de magnitude 5 est considéré comme modéré sur la planète rouge, mais les chercheurs de l’équipe scientifique de la NASA ont déclaré que la taille est proche de l’intensité maximale qu’ils attendaient. « Depuis que nous avons installé notre sismomètre en décembre 2018, nous attendons un séisme de grande intensité – a déclaré Bruce Banerdt, chercheur principal d’InSight et chef de la mission -. Cet événement sismique offrira sûrement une vue de la planète comme aucune autre auparavant« .

Équipé d’un sismomètre très sensible, conçu par le Centre national d’études spatiales français, l’atterrisseur Insight permet d’étudier la structure interne de Mars. Grâce à ses données, en juillet 2021, les scientifiques ont montré que le noyau de la planète rouge est plus grand que prévu, créant une image en trois dimensions de ce qui se trouve sous sa surface. Ce nouvel événement sismique, dont les scientifiques analyseront davantage les données avant de pouvoir fournir des détails tels que sa localisation et la nature de sa source, leur permettra d’affiner leur projection de la structure interne de Mars.