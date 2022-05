On sait maintenant ce que tue le plus gros poisson du monde

Cela a été découvert par une équipe internationale de plus de 60 scientifiques en suivant les mouvements de près de 350 requins baleines à travers le monde.

Des recherches révolutionnaires impliquant une équipe internationale de plus de 60 scientifiques ont identifié la principale raison pour laquelle le nombre de requins baleines, connus pour être le plus gros poisson du monde, diminue progressivement dans de nombreux endroits. Cette espèce, qui peut atteindre 20 mètres de long, vit dans toutes les mers tropicales et tempérées de la Terre et, bien qu’elle soit protégée par des interdictions de commerce international depuis 2003, est classée « en danger » dans la liste rouge des espèces menacées d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La raison du déclin de la population de requins-baleines n’est pas tout à fait claire, mais les chercheurs ont découvert que plusieurs facteurs indiquent que la navigation est une cause majeure, mais cachée, de décès. Mettre cette espèce en danger ne serait donc pas des captures intentionnelles ou accidentelles mais des collisions qui se produisent contre de grands navires.

Le trafic maritime met en danger le requin baleine

Pour surveiller cette menace, les chercheurs ont suivi les mouvements de près de 350 requins-baleines, en suivant leurs mouvements par satellite via le Global Shark Movement Project (GSMP, www.globalsharkmovement.org), une collaboration de recherche mondiale qui utilise la télémétrie / bio-enregistrement pour cartographier zones à risque pour les requins. Ces données ont été comparées aux routes empruntées par les navires marchands, les pétroliers, les navires à passagers et les navires de pêche dans le monde, révélant que plus de 90 % des mouvements de requins-baleines finissent par traverser ces routes. Des estimations globales du potentiel de risque de collision mortelle ont été rapportées dans une étude publiée dans la revue PNAS.

« Nous avons constaté que 92% de l’espace horizontal occupé par les requins baleines et que près de 50% de leurs couches profondes chevauchent les activités de ces flottilles. – a déclaré le professeur David Sims, co-auteur de la recherche et fondateur du Global Shark Movement Project -. Dans certains cas, lorsque les requins-baleines se déplacent sur les voies maritimes, les balises de profondeur montrent que certains spécimens coulent lentement sur des centaines de mètres, signe de collisions mortelles.« .

Les scientifiques pensent que dans les zones maritimes les plus fréquentées, telles que le golfe du Mexique, le golfe Persique et la mer Rouge, ces collisions peuvent se produire plus souvent qu’il n’est possible de le surveiller, ce qui constitue une menace importante pour la survie du requin baleine. « À la lumière de notre étude, nous devons consacrer du temps et de l’énergie à développer des stratégies pour protéger cette espèce en voie de disparition – chercheur ajouté et premier auteur de la recherche Freya Womersley -. Une action rapide peut être le seul moyen de faire en sorte que les plus gros poissons de la Terre résistent à ces menaces futures et à d’autres, y compris le changement climatique océanique.« .