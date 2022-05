‘Gotham Knights’ pour les consoles de dernière génération annulé, les versions PS5 et XSX en bonne voie pour octobre

Prendre le bon avec le mauvais : J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que Warner Bros Game Montréal nous a régalés en déposant une vidéo de 13 minutes pour Gotham Knights présentant du gameplay. La mauvaise nouvelle est qu’au même moment, le studio a révélé qu’il ne sortirait finalement pas le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One.

Lorsque Warner Bros a dévoilé Gotham Knights en août 2020, il était censé sortir sur les consoles actuelles et de dernière génération aux côtés d’une version PC. Il devait être lancé à une date non précisée en 2021. En mars 2021, le studio a annoncé qu’il retardait le jeu jusqu’en 2022, mais n’a rien dit sur l’annulation des versions de dernière génération.

En mars, WB a enfin annoncé une date de sortie solide du 25 octobre 2022. Encore une fois, les versions de dernière génération semblaient être sur la bonne voie – du moins le développeur n’a pas indiqué le contraire. Aujourd’hui, WB Games a déclaré qu’il devait supprimer Gotham Knights pour PS4 et Xbone afin de garantir aux joueurs la « meilleure expérience de jeu possible ».

D’une part, c’est dommage pour ceux qui possèdent des consoles de dernière génération ou qui n’ont pas pu s’emparer d’une PS5 ou d’une XSX à cause des pénuries. Le jeu a l’air spectaculaire si vous aimez les jeux Batman. D’un autre côté, je suis un grand partisan des développeurs qui se concentrent sur le matériel de la génération actuelle et le font bien avant de le porter sur des plates-formes plus anciennes. J’espère que davantage de studios commenceront également à se concentrer.

Dans tous les cas, Warner a également publié une bande-annonce de gameplay de 13 minutes montrant Night Wing et Red Hood en action (ci-dessus). Les images alpha précédentes, publiées avec le teaser de l’annonce, se concentraient sur Bat Girl. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un gameplay Robin pour compléter le tout. Ou nous pouvons simplement attendre quelques mois et y jouer en octobre.