OneNote lance de nouveaux widgets sur iOS

Apple propose ses services aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Cependant, il existe d’innombrables alternatives qui fonctionnent à merveille sans avoir à s’ancrer dans l’écosystème Apple. OneNote en est un exemple et maintenant, il lance un nouveau widget pour mieux fonctionner avec l’application. Comme vous le supposerez, il nécessite un compte Microsoft pour que nous puissions l’utiliser.

OneNote lance de nouveaux widgets qui s’adaptent à notre usage

Dans le passé, Microsoft a déjà commencé à créer une application unifiée pour OneNote. Cependant, le passage à une seule application identique pour tous les systèmes n’est pas encore totalement terminé. Sur Windows, par exemple, il existe une version installée avec Office et également une application de OneNote pour Windows 10 disponible dans le Microsoft Store. Cependant, les variantes pour macOS, iOS, Android et le Web ne seront pas affectées par les changements pour le moment.

Dans le cas d’iOS, il y a une petite mais bonne innovation dans la dernière version, la 16.61 dont nous vous informons. Avec cette mise à jour, Microsoft a également intégré pour la première fois des widgets d’écran d’accueil pour iPhone et iPad dans OneNote. Après la mise à jour de l’application, ils sont disponibles comme d’habitude dans la sélection de widgets.

Microsoft a décidé de proposer trois widgets différents pouvant être placés sur l’écran d’accueil en deux tailles (4×2 et 4×4). Avec ces widgets, il est possible d’accéder rapidement aux notes déjà créées ou d’en écrire de nouvelles. Le plus grand des trois widgets a également des boutons de raccourci en haut. Parmi ceux-ci, nous trouvons l’accès aux notes, aux photos, à l’audio et plus encore.

La mise à jour vers la version 16.61 de Microsoft OneNote est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de l’App Store sur différents marchés. Si vous ne l’avez pas disponible, nous vous suggérons d’attendre quelques heures.